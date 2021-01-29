كيت ميدلتون: أطفالي أُصيبوا بالرعب مني في فترة الإغلاق 

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

كشفت دوقة كامبريدج، كيت ميدلتون، أن الإغلاق الذي فُرض بسبب السيطرة والتصدي لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) تركها منهكة، كما أن أطفالها أُصيبوا بنوع من الرعب عندما اُضطرت لأن تكون مصففة شعرهم.

وتحدثت كيت، 39 عامًا، بصراحة عن تحديات رعاية الأمير جورج، سبع سنوات، والأميرة شارلوت، خمس سنوات، والأمير لويس، سنتان، خلال محادثة لطيفة مع مجموعة من الآباء.

ويليام أكبر داعم للدوقة

وكشفت زوجة الأمير ويليام، حفيد الملكة إليزابيث، أن زوجها كان أكبر داعم لها خلال الوباء، لكن ذلك لم يمنع أنها أُصيبت بالتعب والإنهاك بجانب إحساسها المتواصل بأنها مقصرة في حق زوجها وأطفالها الثلاث.

كيت ميدلتون سيئة في الرياضيات

وعندما طُلب من الدوقة تقييم قدرتها في الرياضيات، أعطت لنفسها درجة -5، وذلك أثناء مشاركتها في نقاش مع ثلاثة آباء من مدرسة أبنائها، وكجزء من الحوار، طلب المدير من الآباء وصف الأبوة والأمومة بكلمة واحدة، وأجابت كيت قائلة: مرهقة.

وفسرت ذلك بقولها: أثناء الإغلاق، كان علينا تولي أدوار إضافية يقوم بها الآخرون وأضافت ضاحكة: لقد أصبحت مصففة شعر خلال هذا الإغلاق، وهو أمر يثير رعب أطفالي كثيرًا، وكان علينا أيضًا أن نصبح مدرسين وأن نبذل قصارى جهدنا في كل شيء.

ويُذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا وصل إلى 3,743,734 إصابة لتكون بذلك الدولة الخامسة على مستوى العالم في عدد الإصابات، وتُوفي 103,126 شخصًا، بينما تعافى 1,673,936 شخصًا، وعلى الصعيد العالمي، أُصيب 102,132,746 شخصًا وتُوفي 2,202,990 شخصًا بينما تعافى 73,984,929 شخصًا.

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