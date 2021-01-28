كيفية نقل رسائل WhatsApp إلى Telegram

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

سيسمح Telegram قريبًا للمستخدمين بنقل محادثات WhatsApp إلى نظامه الأساسي، حيث بات تطبيق المراسلة اختيارًا شائعًا، إلى جانب Signal أيضًا كبديل لتطبيق المراسلة واتساب، وذلك بعد أن أعلن التطبيق المملوك لفيسبوك عن سياسة خصوصية جديدة.

ومع انتقال المستخدمين إلى Telegram، يعمل تطبيق المراسلة على تقديم ميزة تتيح لهم نقل رسائل واتساب إليه، بحسب موقع 9to5Mac التكنولوجي.

وقد أصدر تيليجرام الميزة الجديدة لنظام التشغيل iOS على متجر تطبيقات آبل، لكن لسبب غير معلوم حتى الآن، تم التراجع عن التحديث، ومع ذلك تمكن بعض المستخدمين من تجربته قبل إزالته.

وأشار خبراء التقنية إلى أن تحديث Telegram الجديد سيمنح المستخدمين فرصة لنقل محادثات ورسائل WhatsApp الخاصة بهم إليه، كما ستسمح أيضًا للمستخدمين بنقل الدردشات من كل من تطبيقي Line و KakaoTalk.

وسيأتي التحديث الجديد من Telegram باسم 7.4، وستكون الميزة سهلة الاستخدام للغاية، بمجرد إعلان إطلاقها.

نقل رسائل WhatsApp إلى Telegram

وسيحتاج المستخدم إلى استخدام ميزة تصدير الدردشة export chat لنقل رسائل واتساب الخاصة به إلى تيليجرام، وذلك من خلال القيام بالخطوات التالية:

1- افتح واتساب واذهب إلى قائمة المزيد في الدردشة

2- اختر تصدير الدردشة.

3- سيقوم واتساب الآن بإنشاء ملف ZIP للدردشة بأكملها.

4- يمكنك بعد ذلك استخدام مشاركة iOS لنقل الدردشة إلى تيليجرام.

5- سيسألك تيليجرام عن جهة الاتصال أو المجموعة التي تريد ربط تلك الدردشة بها.

6- وستتم مزامنة الرسائل هناك.

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