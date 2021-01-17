كيف يتفادى النصر أزمة عدم القيد بسبب شهادة الكفاءة المالية ؟

المواطن - محمد سمعه

لن يتمكن الفريق الكروي الأول بنادي النصر من التعاقد مع أي صفقات جديدة أو قيد أي لاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية، وذلك بسبب عدم حصوله على شهادة الكفاءة المالية.

وكان العالمي مر بأوقات عصيبة منذ بداية الموسم بسبب كثرة الهزائم في مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكن الأمور الآن أصبحت أكثر استقرارًا وذلك في وجود المدرب الكرواتي ألين هورفات.

أزمة عدم القيد تُقلق العالمي

ولكي يتفادى العالمي أزمة عدم القيد بسبب شهادة الكفاءة المالية سيكون عليه في المقام الأول الاستمرار في تحقيق الانتصارات في المباريات المقبلة، لضمان بقاء نجوم الفريق مثل المغربي نور الدين أمرابط ومواطنه عبدالرزاق حمدالله بعد أن كان اسمهما ارتبط بالرحيل عن النادي بعد إقالة المدرب البرتغالي روي فيتوريا.

أيضًا سيكون لازمًا على إدارة العالمي تجديد عقود نجوم الفريق التي تنتهي في الفترة القريبة المقبلة، خاصة أن رحيل أي لاعب من أصفر العاصمة، يعني أن إدارة الفريق لن تستطيع تعويضه بأي لاعب آخر بسبب عدم الحصول بعد على شهادة الكفاءة المالية.

النصر يعود لطريق الانتصارات

وعاد النصر لطريق الانتصارات، بعدما حقق الفوز في آخر 3 جولات ببطولة دوري المحترفين على حساب الفيصلي والعين والرائد.

يذكر أن العالمي يحتل حاليًا المركز العاشر في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 17 نقطة، بعد الفوز على الرائد.

شارك الخبر