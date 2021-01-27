كيف يتم تعطيل العلامات الزرقاء وآخر ظهور للمستخدم على واتساب ؟

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

يواجه بعض مستخدمي تطبيق التواصل الاجتماعي واتساب حاليًّا مشكلات تتعلق بالثقة مع النظام الأساسي، حيث سيقوم تطبيق المراسلة الأكثر شهرة في العالم بتغيير شروط الخدمة الخاصة به في 8 فبراير القادم.

كما أشار واتساب إلى أنه إذا لم يوافق المستخدمون على شروط الخدمة، فسوف يفقدون الوصول إلى التطبيق.

وأشار واتساب إلى أن الدردشات الشخصية لن تتأثر بشروط الخدمة الجديدة وأنها تتعلق فقط بالأشخاص الذين يشاركون في محادثات العمل.

ويمكن لمستخدمي واتساب تعطيل ميزة رؤية الرسالة، لذلك لن يعرف مستلم رسالتك أنك قد قرأت رسالتهم لأنهم لن يروا علامة زرقاء عند قراءة رسالتهم.

وهذه هي الطريقة التي من خلالها يمكن تعطيل العلامات الزرقاء على واتساب:

فتح واتساب

اضغط على المزيد أو الثلاث نقاط في الجانب الأيمن العلوي

اختر الإعدادات

اختار الحساب

انتقل إلى الخصوصية وقم بإيقاف تشغيل إمكانية قراءة الرسائل

وبهذا فلن يعلم أي أحد أن الشخص الذي تلقى الرسالة بأنه قرأها أو لا بسبب اختفاء العلامات الزرقاء.

ويجب على المستخدمين ملاحظة أنه لا توجد طريقة لتطبيق هذه الخاصية للمحادثات الجماعية أو تشغيل إيصالات الرسائل الصوتية.

ويمكن للمستخدمين أيضًا إيقاف آخر ظهور لهم من خلال إعدادات الخصوصية، ولهذا الأمر خطوات محددة وهي:

فتح واتساب

اضغط على المزيد أو الثلاث نقاط في الجانب الأيمن العلوي

اختر الإعدادات

اختار الحساب

اختيار لا احد

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