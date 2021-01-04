كيف يستفيد النصر والاتحاد من قرار منع القيد في الميركاتو الشتوي ؟

المواطن - محمد سمعه

تحدثت تقارير صحفية في وقت سابق، عن أن النصر والاتحاد سوف يُحرمان من التعاقد مع أي صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وذلك بسبب الديون المستحقة عليهما.

وحول هذا الأمر قال الإعلامي الرياضي عبدالعزيز الهشبول إن قرار منع القيد للأندية التي لم تستطع الحصول على شهادة الكفاءة المالية خلال فترة الانتقالات الشتوية سيكون مفيدًا لها.

وغرد الهشبول قائلًا عبر حسابه في “تويتر” : “طبيعي جدًا أن تُمنع أندية جماهيرية من التسجيل بفترة الانتقالات الشتوية، هذا القرار يحمي النادي أولًا من تراكم الديون والتخبط المالي”.

ما سيحدث لـ النصر والاتحاد حدث لـ برشلونة !

وأضاف الهشبول: “فقد سبق وأن مُنع برشلونة من التسجيل فهذا أمر طبيعي في عالم كرة القدم، Relax”.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم، اشترط في وقت سابق، حصول الأندية على شهادة الكفاءة المالية من أجل السماح لها بقيد الصفقات الجديدة في فترة انتقالات يناير.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الرياضة ممثلة بلجنة الكفاءة المالية ، انتهاء مهلة أندية دوري محمد بن سلمان للمحترفين، المحددة والمتعلقة بتقديم المستندات الخاصة بجميع الالتزامات المالية المستحقة السداد قبل نهاية تاريخ 30 أكتوبر الماضي، وذلك للحصول على شهادة الكفاءة المالية.

وستقوم اللجنة بمراجعة كافة المستندات المقدمة من قبل الأندية المعنية في دوري محمد بن سلمان للمحترفين على أن تُعلن النتائج يوم الخميس 7 يناير الجاري.

النصر انسحب من صفقة تيكسيرا

وبسبب عدم الحصول على شهادة الكفاءة المالية، كانت تقارير صحفية ذكرت أن النصر انسحب من صفقة البرازيلي أليكس تيكسيرا لاعب فريق جيانغسو سوننج الصيني السابق.

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