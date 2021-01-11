كيف يُعوض الاتحاد غياب أحمد حجازي عن النهائي العربي ؟

المواطن - محمد سمعه

تلقى المدرب البرازيلي فابيو كاريلي وجماهير الاتحاد صدمة بتأكد غياب المدافع الدولي المصري أحمد حجازي عن نهائي البطولة العربية بعد أن حصل على إنذارين في مباراتي دور الأربعة ضد فريق الشباب.

وقد يعوض المدرب البرازيلي غياب حجازي بواسطة اللعب بالثلاثي سعود عبدالحميد وزياد الصحفي ومهند الشنقيطي أو استبدال الأخير بالمدافع صاحب الخبرات عمر هوساوي.

الثلاثي الدفاعي الأقرب بعد تأكد غياب أحمد حجازي

وقد يكون الثلاثي الدفاعي المكون من هوساوي والصحفي وسعود عبدالحميد الأقرب للعب وتعويض غياب حجازي في المباراة النهائية، بسبب التناغم الكبير بينهم.

كما أن غياب حجازي سيُفقد الاتحاد قوة كبيرة في خط الدفاع، خاصة أن المدافع المصري قدم مستويات مميزة مع العميد منذ التحاقه بصفوف الفريق قادمًا من ويست بروميتش آلبيون الإنجليزي على سبيل الإعارة.

ولم يذق الاتحاد طعم الخسارة سواء في دوري محمد بن سلمان للمحترفين أو في البطولة العربية أو في كأس خادم الحرمين الشريفين منذ قدوم أحمد حجازي.

وسيواجه الاتحاد في نهائي البطولة الفائز من مباراة الإسماعيلي المصري والرجاء البيضاوي المغربي، حيث تُقام المباراة بين الفريقين مساء اليوم الاثنين في تمام العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

طلب الاتحاد قوبل بالرفض

وكان طلال آل الشيخ مدير البطولة العربية أكد على أن حجازي لن يشارك في نهائي البطولة العربية بسبب الإنذارين مضيفًا أن طلب الاتحاد بالحصول على استثناء لإشراك أحمد حجازي قوبل بالرفض.

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