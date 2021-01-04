لاعبو نادي الاتحاد: مبروك التأهل والقادم أفضل

المواطن - مروة نبيل

حرص نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد على تهنئة جماهير العميد، بعد التأهل إلى نهائي البطولة العربية “كأس محمد السادس للأندية الأبطال”.

نادي الاتحاد يقلب الطاولة على الشباب:

ولعب نادي الاتحاد ضد الشباب على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في الشرائع، في إياب نصف نهائي البطولة، وانتهت المباراة بتحقيق النمور لفوز في الوقت القاتل بهدفين مقابل هدف، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وينتظر نادي الاتحاد، الفريق المتأهل من مواجهة الإسماعيلي ضد الرجاء البيضاوي المغربي لملاقاته في نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، علمًا بأن الفريق المصري فاز على أرضه ذهابًا بهدف دون رد.

نجوم العميد يحتفلون بالتأهل لنهائي البطولة العربية:

وتفاعل نجوم نادي الاتحاد بالتأهل إلى نهائي البطولة العربية عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وقال فهد المولد: “ألف مبروك الفوز والتأهل للنهائي والحمد لله بتكاتف الجميع بإذن الله يكون من الكأس نصيبنا”.

وقال حمد آل منصور: “ألف ألف مبروك لنا ولجمهورنا الغالي علينا ولكل محب لنادي الاتحاد الحمد لله على التأهل للنهائي وبإذن الله نحتفل بالذهب جميعًا مساندتكم ودعمكم سلاحنا الأول تركيزنا الآن على مباراتنا القادمة في الدوري دعواتكم”.

وعلق عمر هوساوي عبر حسابه على “تويتر”، قائلًا: “اللهم لك الحمد.. مبروك الفوز والتأهل للنهائي يا نمور.. العمل متواصل والطموح يزيد، والله يديم الأفراح ونحقق النهائي”.

وكتب المدير التنفيذي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، حامد البلوي: “تأهلنا لنهائي العرب نتيجة جهد وعمل من الجميع؛ بداية من مجلس الإدارة بقيادة رئيس النادي ونائبه والجهاز الفني وزملائي في الجهاز الإداري، ورجال التأهل اللاعبون الذين كانوا في الموعد وعلى قدر المسؤولية لإسعاد جماهيرهم الغالية”.

وفي السياق ذاته، نشر هارون كمارا صورة لفريق الاتحاد عبر حسابه الخاص على موقع “إنستجرام”، وعلق قائلًا: “الحمد لله على الفوز القادم أفضل وأجمل بإذن الله”.

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