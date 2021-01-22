لاعب النصر السابق قريب من العودة للدوري الإنجليزي الممتاز

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

علم موقع سكور نيجيريا الرياضي أن لاعب نادي النصر السابق، النيجيري أحمد موسى، يدرس الآن عروضًا وصلته من الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما كان على وشك الانتقال من العودة إلى النادي الروسي الأول سسكا موسكو.

وحسبما ذكر سكور نيجيريا، فهناك عرضان على الأقل من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسى، ولقد وصلت تلك العروض بعد أن كان لاعب النصر السابق قريبًا من السفر لروسيا والانضمام لسسكا موسكو.

اللاعب يعود للدوري الإنجليزي:

ويعتبر قائد المنتخب النيجيري حرًّا منذ أواخر العام الماضي بعد إنهاء عقده مع نادي النصر بشكل متبادل قبل عامين من انتهاء العقد.

وانتقل أحمد موسى إلى السعودية بعد فترة وجيزة بعد كأس العالم 2018 في روسيا؛ حيث لم يثبت نفسه في الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليستر سيتي.

وسيظل فريق الجيش الروسي سسكا موسكو دائمًا موطنًا للجناح السريع؛ لأنه كان أول نادٍ يصنع به موسى إنجازاته.

وقد عاد إلى سسكا موسكو على سبيل الإعارة عندما وجد صعوبة بالتأقلم في ليستر سيتي.

مشواره مع النصر:

وفي 2 أغسطس 2018 أعلن نادي النصر السعودي عن التوقيع مع موسى لمدة 4 سنوات، في صفقة لم يتم الإعلان عن قيمتها، لكن قدرتها الصحافة بـ40 مليون يورو 122 مليون ريال سعودي كأكبر صفقة في تاريخ نادي النصر والدوري السعودي.

وفي أواخر أكتوبر من العام الماضي، انتهى ارتباط موسى مع نادي النصر بشكل نهائي بعد إعلان النادي.

صاحب الـ28 عامًا لعب 50 مباراة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي لم يُسجل خلالها سوى 9 أهداف وصنع 14 هدفًا.

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