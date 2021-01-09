لا إصابات كورونا جديدة بحائل والجوف والشمالية وتراجع الحالات الحرجة لـ308

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الصحة أنه لم يتم تسجيل أية إصابات جديدة بفيروس كورونا في مناطق حائل والجوف والحدود الشمالية في الوقت الذي تتراجع فيه الإصابات بشكل عام.

وكشفت وزارة الصحة عن تعافي (174) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (355382) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (2024) حالة من بينها (308) حالات حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (363692) حالة، توفي منهم (6286) حالة.

توزيع حالات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (110) حالات حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي؛

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