لبنان يدخل إقفالًا عامًا جديدًا لمواجهة فيروس كورونا

المواطن - متابعة

أعلن لبنان، مساء أمس الخميس، الدخول في إقفال عام جديد، يستمر حتى الخامس والعشرين من يناير الجاري لمواجهة كورونا.

وبالتزامن مع بدء الإقفال، أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بيانًا أكدت فيه أنها ستشدد ملاحقة المخالفين.

وقالت في البيان: “تذكر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي المواطنين بضرورة الالتزام حرصًا على سلامتهم ولحمايتهم من الآثار السلبية التي من الممكن أن تُصيبهم جراء التقاطهم للعدوى، وهي ستتشدد بملاحقة المخالفين”. ويخشى الخبراء من أن الوضع لن يشهد إلا مزيدًا من التدهور.

وقال فراس أبيض مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيروت، إن الأيام القادمة ستكون أسوأ وفقًا لـ “الألمانية”.

وأوضح أن وحدة العناية المركزة في المستشفى ممتلئة، وأن بعض المرضى يضطرون إلى الانتظار في قسم الطوارئ لحين توافر سرير.

ويعاني لبنان بالفعل من أزمة اقتصادية، هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية التي استمرت 15 عامًا في عام 1990 كما فاقم الانفجار الهائل الذي وقع بمرفأ بيروت في آب/أغسطس الماضي من سوء الأوضاع.

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