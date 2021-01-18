لجنة الحكام تُناقش تقنية الـVAR مع المحللين التحكيميين

المواطن - مروة نبيل

عقدت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الاثنين، اجتماعها الدوري الثاني مع عدد من المحللين التحكيميين في القنوات التلفزيونية ووسائل الإعلام.

اللجنة تجتمع بالمحللين التحكيميين:

وجاء الاجتماع بحضور رئيس لجنة الحكام، الإسباني فيرناندو تريساكو ومدير دائرة الحكام السويسري مانويل نافارو؛ وبمشاركة 5 محللين هم الأساتذة عمر المهنا، وعبدالرحمن الزيد، وسعد الكثيري، ومطرف القحطاني، ومعجب الدوسري.

وأكد تريساكو خلال الاجتماع حرصه على التواصل الدائم بين لجنة الحكام الرئيسية وجميع عناصر كرة القدم سواء بالأندية أو مع منسوبي الإعلام، وذلك وفقًا لبيان الاتحاد السعودي لكرة القدم.

تفاصيل اجتماع لجنة الحكام:

وشهد الاجتماع استعراض مدير دائرة الحكام مانويل نافارو لبروتوكول تقنية حكم الفيديو المساعد VAR مع تطبيق عملي على آلية عمل التقنية وفقًا لقانون كرة القدم الصادر من مجلس إدارة الاتحاد الدولي لكرة القدم “إيفاب”.

وقدم مدير تقنية الفيديو في الاتحاد السعودي ماهر شنار شرحًا مفصلًا لطرق وضع خطوط التسلل (كروس هير) وفق بروتوكول التقنية، وشرح آلية التواصل بين المشغلين للتقنية والحكم الفار VAR أو مساعد الفار AVAR وذلك وفق البروتوكول المعتمد.

وأشار تريساكو إلى أن لجنة الحكام حريصة على العمل الجماعي مع المهتمين بكرة القدم والالتقاء بهم سعيًا لبناء جسور التعاون والثقة والشفافية كون النجاح مطلب للجميع، مؤكدًا الحرص على توضيح آلية عمل اللجنة والتقنية بصورة أوضح والاستماع لكافة الآراء والاستفسارات دون المساس بحرية النقد التي تسعد بها اللجنة بكل صدر رحب.

ويُعد اجتماع اليوم هو الثاني مع المحللين التحكيميين، حيث عُقد الاجتماع الأول يوم 26 فبراير الماضي، والذي يأتي ضمن إستراتيجية اللجنة للتواصل مع كافة عناصر اللعبة من أجهزة فنية وإداريين ورؤساء أندية ومنسوبي الإعلام؛ لشرح وبيان كافة الجوانب المتعلقة بعمل اللجنة وجهودها لتطوير الحكم المحلي بما يصب في صالح الكرة السعودية.

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