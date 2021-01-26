لجنة المسابقات في مرمى الانتقادات بسبب الباطن

المواطن - مروة نبيل

تعرضت لجنة المسابقات، برئاسة أحمد الراشد، لانتقادات خلال الساعات الماضية، بعد تأجيل مباراة الباطن ضد العين بشكل مفاجئ، رغم التأكيدات السابقة بإقامة المواجهة في موعدها.

تأجيل مباراة الباطن ضد العين:

وكان من المقرر أن يلعب الباطن والعين، مساء الاثنين، ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قبل أن يتم تأجيل المباراة إلى الثلاثاء، بسبب معاناة الفريق العيناوي من أزمة طيران طارئة جعلته لا يُغادر من الباحة.

وقبل المباراة المرتقبة، يحتل الفريق السماوي المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الترتيب برصيد 10 نقاط.

انتقادات لـ لجنة المسابقات:

وعلق رئيس نادي الباطن ناصر الهويدي قائلًا: “أحمد الراشد أعطى انطباعًا على عدم الاحترافية في النادي، أنا الذي بادرت بالاتصال عليه بعد تواصل نادي العين معي وأكد أن المباراة لن تؤجل، وخطاب التأجيل وصلنا في وقت متأخر من الليل وكان فيه خطأ”.

وتابع ناصر الهويدي خلال تصريحاته لبرنامج “الديوانية” المذاع على “القنوات الرياضية السعودية”، قائلًا: “سنطلب من لجنة المسابقات تأجيل مباراتنا مع الأهلي في الجولة القادمة”.

وفي السياق ذاته، علق الإعلامي عادل عصام الدين قائلًا: “كُنت أتصور أن الخطابات أُلغيت بسبب أننا في عصر السرعة.. رئيس لجنة المسابقات أخطأ، وكان من المفترض أن يبلغ إدارة الباطن من وقت مبكر”.

وقال الإعلامي سعد المهدي: “أداء لجنة المسابقات المفترض أن يكون أقوى من ذلك وأكثر دقّة”، وتابع الإعلامي حسن عبدالقادر: “بيان نادي الباطن أحرج رئيس لجنة المسابقات.. ياسر المسحل غائب عن المشهد من فترة طويلة على صعيد الإعلام.. لابد من توفر إدارة الاتصال المؤسسي؛ كونها عمل احترافي”.

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