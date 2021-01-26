لحظات مخيفة .. فيل بري يطارد موظفي الغابة ويكاد أن يقتلهم

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

تداول فيديو أبرزته صحيفة ديلي ميل البريطانية لحظة مرعبة طارد فيها فيل بري جائع بغضب موظفي الغابة، الذين حاولوا منعه من أكل محاصيل مزارع في تايلاند.

واتصل قرويون بالضباط طلبًا للمساعدة بعد أن دخلت مجموعة من الأفيال أراضيهم للبحث عن الطعام في مقاطعة ناخون نايوك.

وحاول اثنان من ضباط الحياة البرية الشجعان إبعاد الحيوانات، لكن أحدهم كان غاضبًا من الانزعاج أثناء وجبته، واستدار واندفع نحو الرجلين.

فيل بري غاضب:

وتوقف الفيل البري، المعروف باسم ساريكا، عن الركض خلف الضباط عندما رأى أنهم يتراجعون، وكان يحدق في الموظفين، ويبدو أنه يراقبهم في حالة عودتهم.

ثم واصل ساريكا أكل الفاكهة بسلام مع الأفيال الأخرى عندما ذهب موظفو الحديقة الوطنية.

وقال أحد الضباط: إنه خلال موسم الجفاف، تجول قطيع من أكثر من 40 فيلًا في المنطقة بحثًا عن الطعام.

ومع ذلك، يقوم القرويون القريبون بزراعة المنطقة أيضًا، لذلك غالبًا ما يتم تدمير محصولهم بسبب تغذية الحيوانات.

وقالت مسؤولة الحياة البرية أمنات نوراسين: “عادة ما نتلقى مكالمة من الناس الذين يعيشون بالقرب من وصول الأفيال، نحاول مساعدتهم بأفضل ما في وسعنا”.

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