لحظات مرحة .. طفلة تستطيع أن تخدع والدتها بذكاء كبير

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

شاركت إحدى الأمهات اللحظة المرحة التي تتظاهر فيها طفلتها بالنوم بعد أن أدركت أنه يتظاهر فقط بالنوم.

وكانت الوالدة إيما هور تتحقق من أبنتها إميليا هاربر البالغة من العمر عامًا واحدًا عبر جهاز مراقبة الأطفال بالفيديو الخاص بها عندما لاحظت أن المشاغب الصغير لم يستقر على قيلولة بعد الظهر.

طفلة تخدع والدتها

ويُظهر الفيديو الطفلة إيميليا المؤذية وهي تلعب وتسكب الحليب على جانب سريرها ، غير مدركة أن والدتها تراقبها من خلال الجهاز.

وبعد أن اكتشفت الطفلة أن والدتها تراقبها، التفت داخل بطانياتها وتظاهرت بالنوم، وعند هذه النقطة يمكن سماع والدتها وهي تنفجر في ضحك هستيري على الأداء الدرامي للصغير.

وتظل الطفلة مستلقية للحظة قبل أن ترى أن والدتها لم تعد تراقبها وتعاود للعب مرة اخرى.

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