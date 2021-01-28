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لقطات بطولية لإنقاذ حصان سقط في خزان للصرف الصحي
الحادثة وقعت في سيدني الأسترالية

لقطات بطولية لإنقاذ حصان سقط في خزان للصرف الصحي

2021/01/28
الساعة 4:58 مساءً
- ‎فيمنوعات, حصاد اليوم
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لقطات بطولية لإنقاذ حصان سقط في خزان للصرف الصحي
المواطن - ترجمة : عمر رأفت

سقط حصان في خزان للصرف الصحي بعمق ستة أقدام وكانت درجة حرارته أكثر من 40 درجة مئوية قبل أن ينقذه رجال الإنقاذ.

وحسبما أبرزت صحيفة ديلي ميل، تم استدعاء متطوعين من خدمة الطوارئ الحكومية (SES) لإنقاذ الحصان في منزل في كوراجونج ، على بعد 75 كيلومترًا شمال غرب سيدني الاسترالية ، يوم أمس الأربعاء.

إنقاذ ماك الحصان

وسقط حصان يدعى ماك داخل خزان للصرف الصحي، وحوصر في مياه الصرف الصحي وواجه أيضًا درجات حرارة أعلى من 40 درجة مئوية بينما كان عالقًا داخل خزان الصرف الصحي.

انقاذ حصان

وقام طبيب بيطري بتخدير الحصان أولًا قبل أن يقوم رجال الإنقاذ بسحبه عن طريق ربط حزام حوله.

ثم استخدموا رافعة لسحب الحصان من الخزان تحت الأرض قبل وضعه على نقالة بلاستيكية كبيرة، ثم قام رجال الإنقاذ بنقلها إلى ساحة قريبة للسماح له بالاستيقاظ من التخدير.

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