لقطات تاريخية للقمة الخليجية في العلا برئاسة الأمير محمد بن سلمان

شهدت الجلسة الأولى من قمة العلا التي عقدت اليوم برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، التوقيع على بيان العلا.
فيديو | كلمة #ولي_العهد في #قمة_السلطان_قابوس_والشيخ_صباح#القمة_الخليجية_في_العلا pic.twitter.com/xyXmaf9mcU
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 5, 2021
وفي كلمته الافتتاحية أكد ولي العهد على أهمية تعزيز العمل الخليجي المشترك، مشددًا على أن سياسة السعودية كانت وستظل تضع في أولوياتها الحفاظ على مجلس التعاون الخليجي قويًا وموحدًا.
وبعد التوقيع على بيان العلا قال ولي العهد إن هذه الخطوة الشجاعة تنم عن حرص قادة الدول الخليجية على تعزيز العمل المشترك.
فيديو | قادة دول مجلس التعاون يوقعون مراسم اتفاق #بيان_العلا #الإخبارية #القمة_الخليجية_في_العلا pic.twitter.com/Ni6JkNvlTW
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 5, 2021
من جانبه وصف أمير دولة الكويت التوقيع على البيان بأنه ” خطوة تاريخية تحقق تطلعات شعوب دول مجلس التعاون الخليجي”.
فيديو | كلمة أمير #الكويت في #قمة_السلطان_قابوس_والشيخ_صباح#الإخبارية #القمة_الخليجية_في_العلا pic.twitter.com/5PB3hMM7fj
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 5, 2021
وقد حضر أعمال اجتماع الدورة الـ 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، كبير مستشاري فخامة الرئيس الأمريكي السيد جاريد كوشنر، ومعالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين ومعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية الأستاذ أحمد أبو الغيط.
كما شاركت جمهورية مصر العربية ممثلة في معالي وزير الخارجية الأستاذ سامح شكري في أعمال الاجتماع.