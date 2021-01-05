‎الرئيسية
جديد الأخبار
لقطات تاريخية للقمة الخليجية في العلا برئاسة الأمير محمد بن سلمان

لقطات تاريخية للقمة الخليجية في العلا برئاسة الأمير محمد بن سلمان

2021/01/05
الساعة 4:35 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
لقطات تاريخية للقمة الخليجية في العلا برئاسة الأمير محمد بن سلمان
المواطن - الرياض

شهدت الجلسة الأولى من قمة العلا التي عقدت اليوم برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، التوقيع على بيان العلا.

وفي كلمته الافتتاحية أكد ولي العهد على أهمية تعزيز العمل الخليجي المشترك، مشددًا على أن سياسة السعودية كانت وستظل تضع في أولوياتها الحفاظ على مجلس التعاون الخليجي قويًا وموحدًا.

اتفاق العلا

وبعد التوقيع على بيان العلا قال ولي العهد إن هذه الخطوة الشجاعة تنم عن حرص قادة الدول الخليجية على تعزيز العمل المشترك.

من جانبه وصف أمير دولة الكويت التوقيع على البيان بأنه ” خطوة تاريخية تحقق تطلعات شعوب دول مجلس التعاون الخليجي”.

وقد حضر أعمال اجتماع الدورة الـ 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، كبير مستشاري فخامة الرئيس الأمريكي السيد جاريد كوشنر، ومعالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين ومعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية الأستاذ أحمد أبو الغيط.

Eq DEHKXUAASE9E

كما شاركت جمهورية مصر العربية ممثلة في معالي وزير الخارجية الأستاذ سامح شكري في أعمال الاجتماع.

Eq EkVcXIAAe75I تميم قمة العلا Eq DleoXMAAKVLn Eq DmOVXAAEGQft  Eq DE6HXMAYKkvm كوشنر  امير الكويت توقيع اتفاق العلا محمد بن راشد توقيع اتفاق العلا اتفاق العلا البحرين توقيع اتفاق العلا عمان توقيع اتفاق العلا


شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :