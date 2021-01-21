لقطات للتفجير الانتحاري وسط بغداد

المواطن - متابعة

نشرت قناة العربية لقطات أولية للتفجير الانتحاري الذي وقع صباح اليوم الخميس، في ساحة الطيران في بغداد.

وسقط 8 قتلى و15 جريحًا على الأقل، في تفجيرين انتحاريين، ضربا وسط العاصمة العراقية.

وبحسب تقارير، فجر انتحاري يرتدي حزامًا ناسفًا نفسه، وبعدما هرعت القوات الأمنية والمسعفين إلى المنطقة فجر انتحاري آخر نفسه في المكان.

وكانت وكالة “رويترز” نقلت في وقت سابق عن مصادر أمنية وطبية اليوم أن مهاجمًا انتحاريًا فجّر حزامًا ناسفاً فقتل 3 أشخاص وأصاب 16 في سوق بوسط بغداد.

وقالت مصادر الشرطة إن عدد القتلى في الهجوم على سوق مزدحمة بساحة الطيران في بغداد قد يرتفع لأن بعض المصابين في حالة خطيرة.

شارك الخبر