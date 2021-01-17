لقطات مذهلة .. تساقط الثلوج في السعودية بمشهد رائع الجمال

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

يمتاز شهر يناير من كل عام بتساقط الثلوج في أجزاء كبيرة من العالم، ولكن قل ما تكون هناك ثلوج في صحراء إفريقيا والشرق الأوسط.

ثلوج في السعودية

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن يناير من هذا العام شهد تساقط ثلوج في أماكن مثل السعودية، والتي وصلت درجة الحرارة بها إلى -2 درجة مئوية (28 فهرنهايت).

والتقط مصورٌ الجليدَ على الكثبان الرملية في الصحراء، مع انخفاض درجات الحرارة إلى درجة التجمد.

وفي الوقت نفسه، في السعودية توافد السعوديون والأجانب على حد سواء إلى منطقة عسير للاستمتاع بالمشهد النادر، حسبما ذكرت قناة جيو تي في.

وأعرب سكان السعودية عن فرحتهم وإثارتهم بسبب تساقط الثلوج النادر في منطقة عسير بالبلاد حيث كست الجبال والصحاري باللون الأبيض.

جليد في شمال إفريقيا

وأظهرت صور المصور كريم بوشتاتة المذهلة بلدة عين الصفراء الصحراوية الجزائرية الصغيرة، ويمكن رؤية الأغنام واقفة على الكثبان الرملية المغطاة بالجليد يوم الأربعاء حيث انخفضت درجات الحرارة إلى -3 درجة مئوية (26.6 فهرنهايت).

وتقع عين الصفراء، المعروفة باسم بوابة الصحراء، على ارتفاع 1000 متر (3.280 قدم) فوق مستوى سطح البحر وتحيط بها جبال الأطلس.

وتغطي الصحراء الكبرى معظم شمال إفريقيا وقد مرت بتغيرات في درجات الحرارة والرطوبة على مدى مئات الآلاف من السنين الماضية.

وانخفضت درجة الحرارة إلى -2 درجة مئوية (28 فهرنهايت) في المنطقة الجنوبية الغربية حيث تم تصوير الجمال محاطة بالثلج.

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