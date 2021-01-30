لقطات من تتويج النصر بـ كأس السوبر السعودي

المواطن - محمد سمعه

نجح الفريق الكروي الأول بنادي النصر، في حسم لقب كأس السوبر السعودي للمرة الثانية في تاريخه، بعد الفوز على نادي الهلال بثلاثية دون رد في المباراة التي أُقيمت مساء اليوم السبت في الرياض.

وتمكن العالمي من الفوز بالنهائي رقم 7 في 13 مباراة نهائية خاضها ضد الهلال في مختلف البطولات بعد حسم لقب السوبر السعودي.

العالمي يحقق ثاني سوبر في تاريخه:

وتوج الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، نادي النصر بلقب كأس السوبر السعودي، بعد الفوز على الهلال بنتيجة 3/ 0.

وصعد إلى المنصة الرئيسية لاستلام الكأس كل من صفوان السويكت رئيس العالمي والمدرب الكرواتي ألين هورفات واللاعب عبدالله مادو قائد العالمي في المباراة.

ونجح العالمي في الفوز بلقب السوبر للمرة الثانية في تاريخه وللموسم الثاني على التوالي.

النصر يحسم اللقب بثلاثية في الهلال:

وسجل لأصفر العاصمة في مباراة الهلال كل من البرازيلي بيتروس والمغربي حمدالله واللاعب سامي النجعي.

وتمكن المدرب الكرواتي ألين هورفات من تحقيق أول لقب له مع العالمي بعد أن تولى المسؤولية عقب إقالة المدرب البرتغالي روي فيتوريا.

وعمت الفرحة لاعبي العالمي بعد إطلاق صافرة النهاية من الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو.

يذكر أن مباراة الهلال والعالمي كانت أُقيمت على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

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