لماذا اختار دونالد ترامب فلوريدا وهجر مسقط رأسه نيويورك؟

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

ستلعب فلوريدا الآن دور المضيف لمحاولات دونالد ترامب للحفاظ على إمبراطوريته السياسية والتجارية، حيث استقر كل فرد من أفراد الأسرة هناك إلى جانب بعض أعضاء الحزب الجمهوري البارزين.

واستقر ترامب في منتجع مار إيه لاغو صباح الأربعاء، واختار عدم الذهاب إلى حفل تنصيب جو بايدن في ازدراء لم يشهده التاريخ الأمريكي منذ القرن التاسع عشر، ونزل هو وميلانيا من طائرة الرئاسة وهما مبتهجان، وكانا في حالة معنوية عالية عند وصولهما إلى منزلهما، ومن المتوقع أيضًا أن ينتقل دونالد ترامب جونيور وخطيبته كيمبرلي جيلفويل إلى هناك بشكل دائم، وكذلك إيفانكا ترامب وجاريد كوشنر.

كما وقع كبار المستشارين الرئاسيين السابقين عقد إيجار لمدة عام واحد في نفس المكان تقريبًا، حتى تيفاني ترامب، التي تمت خطبتها هذا الأسبوع، يشاع أنها ستنتقل إلى ميامي، وتأتي التكهنات لتفيد أن إريك ترامب وزوجته لارا سينتقلان أيضًا.

ومن ضمن أولئك الذين ساروا على نهج ترامب، بيتر ثيل، قطب التكنولوجيا، وتوماس باراك، مستشار الرئيس الأمريكي السابق.

وفي غضون ذلك، ناقش دونالد ترامب تشكيل حزب سياسي جديد يسمى حزب باتريوت أو الحزب الوطني بعد أن أخبر مؤيديه أنهم بدأوا للتو ولم ينتهِ الأمر بخسارة الرئاسة، وعلى الأرجح سيكون مقره في فلوريدا أيضًا، وفي ذلك ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس المنتهية ولايته تحدث مع مساعديه حول الفكرة، من غير المعروف مدى جديته في المضي قدمًا، لكن الأكيد هو أنه سيظل حاضرًا على المسرح السياسي.

لماذا فلوريدا ؟

فيما سبق كان دونالد ترامب هو الفعل وليس رد الفعل، فهو الذي قرر الانتقال ثم تبعه الآخرون، إذًا لماذا لم يستقر في نيويورك، مسقط رأسه، والمكان الذي كان يعيش فيه قبل توليه الرئاسة؟

هذا القرار ليس جديدًا بالكامل، فقد أعلن ذلك في نوفمبر 2019، وكان السبب الرئيسي في نقل مقر إقامته الدائم إلى فلوريدا هو إساءة السياسيين في نيويورك إليه، وقال حينها إنهم لا يقدرون الملايين التي يدفعها لهم في هيئة ضرائب.

كما كانت أفكاره كرجل جمهوري صميم لا تتلاءم مع الديمقراطيين، حاكم ولاية نيويورك، أندرو كويمو، ولا مع عمدة المدينة، بيل دي بلاسيو، الذي سخر منه قائلًا: احذر من أن تصطدم بالباب وأنت خارج.

ومن جهة أخرى نقلت نيويورك تايمز عن أحد المقربين من الرئيس قوله إن الضرائب هي السبب، وفي المقابل لا تفرض فلوريدا ضرائب ولائية على الدخل ولا ضرائب على الميراث.

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