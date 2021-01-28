لوشيسكو: النصر يسعى لرد اعتباره أمامنا

المواطن - محمد سمعه

أكد المدرب الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لـ الهلال، على أن النصر سيسعى لرد اعتباره أمام أزرق العاصمة بعد التفوق عليه في المواجهات الأخيرة.

ويستعد الفريقان لخوض مباراة كأس السوبر السعودي بعد غد السبت حيث تنطلق على ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض.

الهلال سيفرض شخصيته

وقال لوشيسكو في المؤتمر الصحفي اليوم الخميس: ” الهلال سيواجه فريقًا يسعى لرد الاعتبار بعد التفوق عليه بالمواجهات الأخيرة، وعقلية الفريق البطل هي التي ستحدد الفائز وعلينا العمل على فرض شخصيتنا”.

وتابع مدرب الهلال: “المجموعة التي يمتلكها الهلال حققت الكثير رغم المواقف الصعبة التي مررنا بها، ولدينا فرصة لتحقيق لقب جديد كونها بطولة من مباراة واحدة”.

واختتم لوشيسكو حديثه قائلًا: “رغم أن الوقت قصير للاستعداد للمباراة لكننا استعددنا بشكل جيد للغاية”.

نتيجة آخر مباراتين بين الهلال والنصر

وكان الهلال فاز على النصر في الدور الأول من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بنتيجة 2-0 أحرزهما كل من الفرنسي جوميز وصالح الشهري، وعاد الهلال وكرر فوزه على أصفر العاصمة مجددًا في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بنتيجة 2-1 يوم 28 نوفمبر الماضي.

يذكر أن العالمي هو آخر المتوجين بلقب السوبر السعودي بعد أن هزم التعاون في 4 يناير 2020 على ملعب الجوهرة المشعة.

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