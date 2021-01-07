ليفربول يعرض على ألابا 10 ملايين يورو سنويًا

المواطن - مروة نبيل

قدم نادي ليفربول الإنجليزي عرضًا ضخمًا لنجم بايرن ميونيخ، النمساوي ديفيد ألابا من أجل إقناعه بالانضمام إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ليفربول يسعى لضم ديفيد ألابا

ولم ينجح بايرن ميونيخ الألماني في إقناع النمساوي الدولي بتجديد عقده مع الفريق الأول لكرة القدم، والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ليدخل اللاعب الفترة الحرة والتي تسمح له بالتوقيع لأي ناد.

وأشارت شبكة “سكاي سبورت ألمانيا”، نقلًا عن تقارير صحافية إيطالية، إلى أن ليفربول عرض على ديفيد ألابا، راتبًا أسبوعيًا يبلغ 175 ألف جنيه إسترليني، ما يعادل 10 ملايين يورو سنويًا.

ويسعى المدرب الألماني يورجن كلوب، في الحصول على خدما ديفيد ألابا، لتعزيز خط دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، الذي عانى هذا الموسم من كثرة الإصابات، الأمر الذي أثر على مستواه في مباريات عديدة.

ريال مدريد يستهدف حسم الصفقة

وأكدت تقارير صحافية، أن صاحب الـ28 عامًا توصل إلى اتفاق مع مسؤولي ريال مدريد، للانتقال إلى صفوف الفريق الأول الصيف المقبل، خاصة أنه يحلم بارتداء قميص المرينغي، الأمر الذي دفعه لرفض أكثر من عرض خلال الفترة الماضية.

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