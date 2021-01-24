ليفربول يُودع كأس إنجلترا على يد مانشستر يونايتد

المواطن - محمد سمعه

ودع فريق ليفربول بطولة كأس إنجلترا مساء اليوم الأحد، وذلك بعد الخسارة من فريق مانشستر يونايتد في الدور الرابع من البطولة بنتيجة 3/ 2.

الشوط الأول من مباراة ليفربول ومان يونايتد:

وبدأ الشوط الأول من المباراة، بضغط هجومي من قبل لاعبي فريق الريدز الذين نجحوا في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب محمد صلاح بالدقيقة الثامنة عشرة بعد تمريرة جيدة من اللاعب البرازيلي روبيرتو فيرمينيو.

ولم ييأس اليونايتد ونجح سريعًا في إحراز هدف التعادل عبر اللاعب ماسون جرينوود بالدقيقة السادسة والعشرين بعد تمريرة متقنة من اللاعب الإنجليزي ماركوس راشفورد.

ولم يحدث أي جديد لينتهي الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدف لكل فريق.

أحداث الشوط الثاني:

وفي الشوط الثاني من المباراة، تمكن مانشستر يونايتد من مباغتة ليفربول بإحراز الهدف الثاني عبر ماركوس راشفورد بالدقيقة الـ49.

ولم يهنأ مان يونايتد بتقدمه ليستغل محمد صلاح خطأ دفاعيًّا من لاعبي مان يونايتد ويسجل التعادل للريدز بالدقيقة الـ59.

وفي ظل اعتقاد الجميع أن المباراة في طريقها للتعادل مما يعني إقامة مباراة أخرى بين الفريقين، نجح اللاعب البرتغالي برونو فيرنانديز في إحراز الهدف الثالث لـ مانشستر يونايتد بالدقيقة الـ79 من ركلة حرة مباشرة.

وفاز اليونايتد بثلاثية مقابل هدفين ليعبر إلى الدور المقبل في كأس إنجلترا.

يذكر أن محمد صلاح نجح في إحراز هدفين في شباك مانشستر يونايتد للمرة الأولى في مسيرته منذ انضمامه للريدز في صيف 2017.

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