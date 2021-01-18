ليوناردو يؤكد استعداد باريس سان جيرمان للتعاقد مع ميسي

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

قال ليوناردو رئيس باريس سان جيرمان: إن العمالقة الفرنسيين لديهم مستعدون للانقضاض على نجم برشلونة، ليونيل ميسي، الراغب في الرحيل عن النادي الكتالوني.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، فأبطال الدوري الفرنسي، هم من بين عدد قليل من الأندية المتحمسة لاقتناص النجم الذي سينتهي عقده قريبًا، حيث يستعد مانشستر سيتي وإنتر ميلان لخوض معركة شرسة للفوز بخدمات النجم الأرجنتيني.

باريس يريد ميسي:

وحاول ميسي (33 عامًا) مغادرة النادي الصيف الماضي وسط خلاف مرير مع رئيس النادي السابق جوسيب بارتوميو.

ومع ذلك، اختار المهاجم البقاء في محاولة لتجنب معركة قانونية خطيرة مع النادي حول أهلية شرط الخروج في عقده.

وتعهد قائد برشلونة بعدم الدخول في اتفاق مع أي نادٍ هذا الشهر، بالرغم من انه يستطيع القيام بهذا الأمر، لكن ليوناردو مدير الرياضة في باريس سان جيرمان لم يحاول التقليل من إمكانية حدوث الصفقة.

ميسي ونيمار ومبابي:

واعترف ليوناردو في مقابلة مع فرانس فوتبول: “سيظل اللاعبون العظماء مثله على قائمة باريس سان جيرمان، والآن ليس الوقت المناسب للمناقشة حوله”.

وتعد إضافة نجم ميسي إلى باريس سان جيرمان المدجج بالنجوم فرصة لمشجعي باريس سان جيرمان، حيث يأمل نيمار وكيليان مبابي في قيادة النادي إلى أول فوز لهم ببطولة دوري أبطال أوروبا.

واجه أبطال فرنسا حملة مشكلات في الأيام السابقة، حيث أقيل توماس توخيل وحل محله مدرب توتنهام السابق ماوريسيو بوكيتينو.

ويحتل باريس سان جيرمان حاليًّا صدارة دوري الدرجة الأولى الفرنسي، في منافسة شرسة مع فريقي ليون وليل.

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