ليونيل ميسي على أعتاب رقم تاريخي جديد

المواطن - محمد سمعه

سيكون النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب الفريق الكروي الأول بـ برشلونة الإسباني، على موعد مع رقم تاريخي جديد ينتظره في مباراة برشلونة وهويسكا التي تُقام مساء اليوم الأحد بالدوري الإسباني.

وينتظر ميسي وصوله للمباراة رقم 500 في الدوري الإسباني بقميص برشلونة، أي سيكون ثالث أكثر لاعب مشاركة في مباريات الدوري الإسباني بقميص البارشا بعد تشافي هيرنانديز نجم برشلونة السابق الذي خاض 505 مباريات والحارس الإسباني أندوني زوبيزاريتا حارس برشلونة ومنتخب إسبانيا في مونديال 1990 الذي خاض 622 مباراة

ليونيل ميسي سيصل لمباراته رقم 750 في جميع البطولات

وفي لقاء برشلونة وهويسكا سيكون ميسي وصل لمباراته رقم 750 بقميص النادي الكتالوني في جميع البطولات وبفارق 16 مباراة عن تشافي وفقًا لما ذكرته صحيفة أس الإسبانية.

ويحتاج ليونيل ميسي فقط لخمس مباريات في الدوري لمعادلة عدد مباريات تشافي كما يحتاج النجم الأرجنتيني لـ 16 مباراة ليكون أكثر لاعب مشاركة في تاريخ البارشا.

وتُقام اليوم خمس مباريات في الدوري الإسباني، حيث يلعب أتلتيك بلباو مع فريق إلتشي، بينما يلعب ديبورتيفو ألافيس مع أتلتيكو مدريد، وريال سوسيداد مع نادي أوساسونا، وإيبار ضد غرناطة، بينما يواجه برشلونة فريق هويسكا في تمام الحادية عشرة بتوقيت المملكة من مساء اليوم الأحد.

البي إس جي يُفكر في ضم ميسي

يذكر أن باريس سان جيرمان الفرنسي أصبح يُفكر في التعاقد مع ليونيل ميسي وذلك بعد تعيينه المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدربًا للفريق الكروي الأول.

ويرتبط بوتشيتينو بعلاقة قوية مع ميسي، مما يساهم في إحضار النجم الأرجنتيني لفريق العاصمة الفرنسية.

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