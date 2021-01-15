مأزق لـ واتساب في الهند ومخاوف من خسارة 400 مليون مستخدم

المواطن - متابعة

كشفت صحيفة (بزنس إنسايدر) الهندية، أمس الخميس، أن الحكومة قد تستدعي شركة واتساب الأمريكية لتوضيح سبب تطبيق سياسة خصوصية البيانات الجديدة في الهند ولكن ليس في أوروبا.

وأثار إعلان واتساب الجديد غضب أكبر أسواقها في القارة الآسيوية حيث تضم أكثر من 400 مليون مستخدم في الهند وحدها.

مطالب بتقييد واتساب

وأضافت بأن اتحاد التجار في الهند طلب من الحكومة الهندية تقييد (WhatsApp) من تطبيق سياسة الخصوصية الجديدة على حظر الخصوصية في الهند.

فيما أصدرت الشركة الأمريكية توضيحًا يفيد بأن خصوصية المستخدم لن تتأثر إذا لم تستخدم الميزتان الاختياريتان.

ووفقًا لتقرير الصحيفة فإن الحكومة الهندية بدأت بالفعل في فحص الجدل المحيط بتحديث (WhatsApp) الجديد.

مناقشة القضية على أعلى المستويات

وصرح مصدر رسمي بأنه يتم الآن جمع التفاصيل ومناقشة القضية على أعلى المستويات في وزارة تكنولوجيا المعلومات.

وبحسب المصدر، تشعر الحكومة بالقلق بشأن «الفراغ التنظيمي» فيما يتعلق بحماية البيانات في الهند حيث لا يوجد قانون لحماية البيانات في الوقت الحالي. وهناك مشروع قانون لحماية البيانات الشخصية لازال قيد التداول في البرلمان ولكن من المرجح أن يستغرق بعض الوقت قبل أن يصبح قانونًا.

الإضرار بخصوصية المستخدم

وأضاف المصدر الرسمي “يُنظر إلى تحديث الخصوصية الذي تسعى إليه WhatsApp في اتفاقية المستخدم في الاتحاد الأوروبي على أنه متساهل بينما في الهند واسع النطاق وقد يكون له شروط قد تضر بخصوصية المستخدم”.

يذكر أن (WhatsApp) أعلنت أخيرًا أنها تقوم بتحديث شروط الخدمة وسياسات الخصوصية الخاصة بها اعتبارًا من 8 فبراير. القادم بعد تعرضها لانتقادات من جميع الجهات، يقال إن الشركة المملوكة لفيسبوك تخضع الآن لفحص الحكومة أيضًا كجزء من السياسات الجديدة، سيبدأ WhatsApp في مشاركة بعض البيانات مع Facebook والشركات التابعة له.

وأثارت هذه الخطوة مخاوف بشأن الخصوصية في جميع أنحاء العالم، حيث لن يتمكن مستخدمو WhatsApp من استخدام التطبيق دون الموافقة على الشروط الجديدة.

شارك الخبر