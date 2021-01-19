مؤسس أمازون يستعيد الصدارة ويصبح أغنى رجل في العالم

المواطن - متابعة

استعاد مؤسس أمازون، جيف بيزوس، الصدارة من إيلون ماسك مالك شركة “تسلا للسيارات”، ليصبح من جديد أغنى رجل في العالم بثروة تقدر بـ181.5 مليار دولار.

وكان الرجلان في صدارة قائمة المليارديرات خلال الأسبوع الماضي، وقد تربع ماسك على عرش الثراء لمدة أسبوع، ولكن منذ أيام سجلت أسهم شركته “تسلا” للسيارات الكهربائية تراجعًا حادًّا ليصعد مؤسس أمازون مجددًا.

هبوط تسلا وصعود مؤسس أمازون:

وهبطت أسهم “تسلا” بنسبة 8 في المائة تقريبًا، في أكبر تراجع منذ أواخر 2020 لتخسر نحو 14 مليار دولار من صافي ثروة ماسك.

كما ارتفعت ثروة مؤسس شركة “زوم فيديو” للاتصالات إريك يوان 1.5 مليار دولار إلى صافي ثروة تقدر بنحو 17 مليار دولار، حيث أعلنت زوم أنها باعت بقيمة ملياري دولار من أسهمها في طرح عام ثانوي.

زيادة ثروة بريان تشيسكي:

كما شهد الرئيس التنفيذي لشركة “آر بي إن بي” والشريك المؤسس بريان تشيسكي زيادة صافي ثروته 1.4 مليار دولار إلى ما يقدر بـ12.9 مليار دولار.

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