ماجد عبدالله عن حمدالله: تراخي الإدارة والمدرب سبب تراجعه

المواطن - مروة نبيل

دافع أسطورة نادي النصر، ماجد عبدالله، عن نجم الفريق الأول لكرة القدم، المغربي عبدالرزاق حمدالله، الذي يُعاني من تراجع المستوى هذا الموسم.

#الديوانيه ماجد عبدالله @M_Abdullah_9 – لاعب فريق #النصر سابقاً :

تراخي الادارة و المدرب هو من أوصل #حمدالله لهذا الحال، و الوزن الزائد يعني عدم التمرين الجيد. pic.twitter.com/6jDk9U3DkV — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 26, 2021

الإدارة والمدرب سبب تراجع حمدالله:

وتراجع مستوى المهاجم المغربي بشكل لافت خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، قبل أن يتعرض للإصابة ويغيب عن العالمي خلال الفترة الماضية، ولكن نجح المدرب الكرواتي ألين هورفات في تحسين الجانب الهجومي في غيابه.

وتحدث ماجد عبدالله عن المهاجم المغربي قائلًا: “الجمهور يهمه أن اللاعب يكون في حالة طيبة، اليوم يصفق له وغدًا ضده، وهذا الطبيعي في كرة القدم، ولكن ما الذي أوصل عبدالرزاق حمدالله إلى هذه الوضعية”.

وتابع خلال تصريحاته لـ”القنوات الرياضية السعودية”: “أتصور أن تراخي الإدارة والمدرب السبب، فهو وزنه زائد في المباريات التي شارك فيها وحتى تحكمه في الكرة ليس المعتاد، وهذا معناه أن الإدارة أو المدرب السبب، فمن سمح له أن يُسافر”.

ماجد عبدالله يؤكد عدم جاهزية اللاعب 100%:

وأضاف: “وطالما أن وزنه زائد أنه لا يتدرب جيدًا أو لا يوجد وقت لتنزيل وزنك؛ حتى شعوره بلمس الكرة مختلفة، الحساسية مختلفة، بجانب ضياعه لركلة الجزاء أنه ليس جاهزًا 100%، وأن هناك شيئًا بينه وبين الإدارة أو المدرب”.

واختتم ماجد عبدالله تصريحاته قائلًا: “أنا لست مع تغيير حمدالله فهو لاعب هداف، والمسؤولية تقع على الإدارة أو المشرف على الفريق أو المدرب، فزيادة الوزن تخص المدرب، أنا لا أحمل المهاجم المغربي المسؤولية كاملة أحمله أنه وافق أن يلعب وهو غير جاهز 100%”.

العالمي في دوري محمد بن سلمان:

على الجانب الآخر، تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي ضد نظيره الاتحاد في الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويستعد لمواجهة الهلال في كأس السوبر السعودي، يوم السبت المقبل.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر رصيده إلى 21 نقطة، ليتقدم إلى المركز السادس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية منافسات الدور الأول.

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