ماجد عبدالله وتصرف مايكون يُغضبان النصراويين

المواطن - مروة نبيل

شهدت الساعات القليلة الماضية حالة من الغضب لدى جماهير نادي النصر بسبب تصريحات الأسطورة ماجد عبدالله وتصرف المدافع البرازيلي مايكون الذي طلب فسخ عقده مع الفريق بشكل مفاجئ.

تصريحات ماجد عبدالله تُثير الجدل

وخرج ماجد عبدالله بتصريحات لـ”القنوات الرياضية السعودية”، مساء أمس الثلاثاء، أكد من خلالها تحفظه على سلوك حسين عبدالغني داخل الملعب، حيث إن سلوكه كلاعب كان “غير جيد وبه مشاكل كثيرة”، مشددًا على أنه لا يعرف سلوكه خارج المستطيل.

وأكد على احترامه لحسين عبدالغني كلاعب سبق له أن خدم النادي، ولكن سلوكياته والمشاكل التي حدثت يعرفها الجميع، مشيرًا إلى أن العالمي لديه العديد من اللاعبين القدامى الذين يستطيع خدمته في هذا المنصب.

كما دافع ماجد عبدالله عن مهاجم النصر، المغربي عبدالرزاق حمدالله الذي يُعاني من تراجع المستوى خلال الموسم الرياضي الحالي، مؤكدًا أن تراخي الإدارة والمدرب السبب في ذلك، ويمكن الاطلاع على تصريحاته عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأثارت تصريحات الأسطورة حالة من الجدل في الوسط الرياضي، حيث دافعت الجماهير عن حسين عبدالغني وطالبت من الجميع دعم النصر خلال الفترة الحالية، خاصة أن النتائج تحسنت وتنتظره مباراة هامة أمام الهلال في كأس السوبر السعودي.

مايكون يفسخ عقده

وفي الوقت الذي أطلق فيه ماجد عبدالله تصريحاته التي أثارت الجدل، فجر البرازيلي مايكون مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما غاب عن تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر أمس دون الحصول على إذن.

وتفاجأت إدارة نادي النصر بعد ذلك بخطاب رسمي من المدافع البرازيلي مايكون يبلّغهم فيه بفسخ عقده؛ لعدم تسلّمه أكثر من 3 رواتب شهرية، ووضع شرطًا لعودته مجددًا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويُعد مايكون من العناصر الأساسية في تشكيلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، كما أن غيابه قبل المباراة الحاسمة ضد الهلال، يؤثر على تركيز اللاعبين، الأمر الذي أثار غضب الجماهير، التي طالبت بعدم استمراره.

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