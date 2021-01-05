ماذا سيحدث بين تركيا واليونان في عام 2021؟

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

قال الكاتب اليوناني، أليكسس باباشيلاس: إن العلاقات اليونانية التركية كانت غير مستقرة في عام 2020، وأنه تم تجنب حادث أو اشتباك عسكري بين الطرفين في العام الماضي.

وأضاف الكاتب اليوناني في مقاله بصحيفة كاثرميني، أن العام الجديد قد يجلب تطورات كبيرة في العلاقات اليونانية التركية وأيضًا في قضية قبرص.

وأوضح أن البلدين في طريقهما لبدء اتصالات استكشافية في يناير، ولا أحد يستطيع أن يتنبأ بما إذا كانوا سيتقدمون أم سيختلفون من جديد، كما أن هناك قدرًا كبيرًا من عدم الثقة المتراكم والعديد من العوامل التي يمكن أن تعرقل المحادثات في أي لحظة.

تركيا مختلفة عما سبق:

وأكد أن تركيا 2021 ليست تركيا عام 2004، ولا حتى عام 2015، فحسبما ادعى الكاتب، فإنها لديها وجهة نظر مختلفة تمامًا عن نفسه، وترى نفسها كقوة عظمى صاعدة في فترة التغيير ومع تراجع الولايات المتحدة، أصبحت أكثر عدوانية.

وعلى عكس الماضي، هناك أكثر من مركز لصنع القرار اليوم في تركيا، مع شد الحبل المستمر بين المتحدث الرئاسي إبراهيم كالين ووزير الخارجية مولود جاويش أوغلو ووزير الدفاع خلوصي أكار، وهم يحاولون التأثير على الرئيس التركي.

وأوضح أن ما هو مؤكد هو أن تركيا ستسعى إلى إلقاء اللوم على شخص آخر في حالة فشل المحادثات، وإنها بالفعل تمهد الطريق لهذا الاحتمال، متهمة اليونان بتجنب إجراء حوار كامل، وأثينا تراهن على الإدارة الأمريكية الجديدة، لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى تظهر الحالة المزاجية لواشنطن.

استمرار توتر العلاقات:

وقال الكاتب اليوناني: إن الأشخاص الذين يشغلون مناصب رئيسية على دراية جيدة بالملفات اليونانية التركية والقبارصة، ولكن لديهم العديد من الأولويات الأخرى.

ويبقى أن نرى ما إذا كانت ألمانيا ستستمر في التوسط في العلاقات اليونانية التركية، كما كان الحال في عهد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

ولم يسفر تدخل برلين حتى الآن عن نتائج مهمة، ومن المرجح أن تستأنف واشنطن دورها الفردي، على الرغم من أن هذا، كما هو الحال دائمًا، سيكون بالتعاون مع الأوروبيين.

هناك إمكانية للتوصل إلى حل وسط كبير ولكنها ليست كبيرة. حسابات التكاليف السياسية المحلية، خاصة إذا ذهبنا إلى الانتخابات العام المقبل من ناحية، وأجندة أنقرة المتطرفة من ناحية أخرى، تشير إلى مسار مليء بالعقبات.

وقال: إن إحدى القضايا التي لا يمكن أن يكون هناك أثر للتفاؤل فيها هي قبرص، ويبدو التقسيم أمرًا لا مفر منه، وبدون أي تبادل إقليمي أو مزايا أخرى، كما في الماضي.

ومن السابق لأوانه التنبؤ بمن سيضطر إلى ابتلاع هذه الحبة المرة ومتى، ولكن يبدو أن تجنبها سيكون صعبًا.

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