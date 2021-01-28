ماذا طلب نجل جوميز منه قبل مواجهة النصر ؟

المواطن - محمد سمعه

كشف اللاعب الفرنسي بافيتيمبي جوميز نجم الهلال عما طلبه نجله ديون منه، قبل مواجهة النصر في لقاء كأس السوبر السعودي.

ونشر اللاعب الفرنسي صورة له مع نجله عبر حسابه في “تويتر” قال عنها: ” نجلي العزيز ديون، أُصيب بعدوى عشق الهلال، ودائمًا يضغط علي من أجل التتويج بالبطولات”.

ألقاب جوميز مع الهلال

ونجح جوميز في حصد 3 ألقاب مع الهلال وهي: دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين ودوري أبطال آسيا بالإضافة للمشاركة في مونديال الأندية 2019 بقطر.

وانضم جوميز لـ الهلال في صيف عام 2018 قادمًا من فريق غلطة سراي التركي.

وفي وقت سابق، سيفقد الفريق الكروي الأول في الهلال 2 من نجومه في لقاء النصر في مباراة كأس السوبر السعودي المقرر إقامتها بعد غد السبت على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

غياب 2 من نجوم الأزرق عن مواجهة النصر

وذكر الحساب الرسمي للأزرق عبر “تويتر” أن المدافع علي البليهي لا يزال يواصل تأدية برنامجه التأهيلي بالجري مع تأدية تدريبات لياقية متنوعة مما يعني عدم جاهزيته كونه لم يشارك في التدريبات الجماعية، بينما لم يشارك المدافع متعب المفرج في التدريبات الجماعية بعد إصابته في العضلة الخلفية ليتأكد غيابه عن مواجهة النصر.

وفي وقت سابق، أكد المدرب الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لـ الزعيم، على أن النصر سيسعى لرد اعتباره أمام أزرق العاصمة بعد التفوق عليه في المواجهات الأخيرة.

وقال لوشيسكو في المؤتمر الصحفي اليوم الخميس: ” الهلال سيواجه فريقًا يسعى لرد الاعتبار بعد التفوق عليه بالمواجهات الأخيرة، وعقلية الفريق البطل هي التي ستحدد الفائز وعلينا العمل على فرض شخصيتنا”.

وتابع مدرب الأزرق: “المجموعة التي يمتلكها الأزرق حققت الكثير رغم المواقف الصعبة التي مررنا بها، ولدينا فرصة لتحقيق لقب جديد كونها بطولة من مباراة واحدة”.

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