ماذا طلب وليد الفراج من مدرب الهلال ؟

المواطن - محمد سمعه

وجه الإعلامي الرياضي وليد الفراج طلبًا للمدرب الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الهلال، وذلك قبل مواجهة نادي التعاون يوم الأربعاء المقبل.

وليد الفراج يكشف طلبه عن صالح الشهري

ونشر الفراج صورة للمهاجم صالح الشهري عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “يجب أن تمنحه الفرصة كاملة يا سيد رازفان، افعل هذا الأمر”.

وكان صالح الشهري لاعب الهلال دخل في احتكاك مع الصربي فيجسا لاعب الأهلي خلال مباراة الفريقين بالجولة الـ13 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حيث طالب الشهري بركلة جزاء لكن الحكم ماجد الشمراني رفض احتسابها بعد العودة لتقنية الفيديو.

الهلال يسعى لكسر سلسلة التعادلات

ويسعى فريق الهلال للفوز على التعاون ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من دوري المحترفين حيث تعادل الهلال في آخر 4 جولات بدوري المحترفين، كان آخرها ضد الأهلي.

ويحتل الهلال حاليًا المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن نادي الشباب صاحب المركز الثاني.

وكان المدرب لوشيسكو دخل في نقاش حاد مع الحكم ماجد الشمراني وذلك بعد نهاية مباراة الهلال والأهلي بالتعادل، حيث انتقده بسبب عدم احتساب ركلة جزاء لصالح الشهري، مما دفع الحكم لإشهار البطاقة الصفراء في وجهه.

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