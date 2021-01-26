ماذا قالت عائلة الطفل ماجد الشمري بعد تفاعل أمير الشمالية مع حالته؟

المواطن - الرياض

قال والدة الطفل ماجد الشمري، الذي تفاعل معه أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، ويعاني من ضمور في المخ، وبحاجة للعلاج: إن عمر ابنها 6 سنوات ولا يدرس، ولكنه سيدخل المدرسة العام المقبل.

أما مانع الشمري (أبو ماجد) فقال في تصريحات إلى برنامج “الراصد” المذاع على قناة الإخبارية: إنه بمجرد مشاهدة ابنه أمر بعلاجه بشكل مباشر، مقدمًا له الشكر والعرفان على تلك الخطوة الإنسانية الكبيرة.

أمير الشمالية يتفاعل مع حالة ماجد الشمري:

وتفاعل أمير منطقة الحدود الشمالية، الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، مع حالة طفل من أهالي قرية قيصومة فيحان يعاني من ضمور في المخ، وبحاجة للعلاج.

ووثق مقطع فيديو، الأمير فيصل وهو يتفقد حالة الطفل الذي أجهش في البكاء فور رؤية الأمير، ليقوم الأخير بتهدئته ويأمر مرافقيه بمتابعة حالته على الفور وتوفير العلاج اللازم له.

#فيديو …تفاعل #الأمير_فيصل_بن_خالد_بن_سلطان مع الطفل ماجد الشمري من ذوي الاحتياجات الخاصة اثناء جولة سموه في قيصومة فيحان التابعة لمحافظة #رفحاء وتوجيه سموه لعلاج الطفل في مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية في #الرياض pic.twitter.com/7njlaKK8Y1 — جاسر الصقري (@jasseralsagri) January 25, 2021

زيارة تفقدية:

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قام بها أمير الحدود الشمالية،أمس الاثنين، لقريتي قيصومة فيحان وحدق الجندة، لتفقد أحوال المواطنين والاطمئنان على جودة المشاريع والخدمات المقدمة لهم وحوكمتها ميدانيًّا.

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