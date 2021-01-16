ماذا قال محمد الدعيع عن حارسي الهلال والأهلي ؟

المواطن - محمد سمعه

أثنى محمد الدعيع حارس الهلال الأسبق، على أداء كل من عبدالله المعيوف حارس الزعيم ومحمد الربيعي حارس الأهلي في مباراة الفريقين التي أُقيمت مساء أمس الجمعة وانتهت بالتعادل السلبي.

وغرد الدعيع قائلًا: ” أبطال ونجوم المباراة المعيوف، نجم فوق العادة ودائمًا الحراس الكبار ما تظهر قدراتهم إلا أمام الفرق الكبيرة، وأُهنئ الأهلي على هذا الحارس المميز وإذا استمر الربيعي على هذا المستوى فسيكون مستقبل الحراسة السعودية بإذن الله”.

المعيوف يحرم السومة من التسجيل

وكان المعيوف أبدع في لقاء الراقي والزعيم، حيث تصدى لركلة جزاء سددها السوري عمر السومة لاعب الأهلي بالدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول، كما تصدى لانفراد الغاني صامويل أوسو به في الشوط الثاني.

وفي سياق آخر، دخل المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، مدرب الهلال، في نقاش حاد، مع الحكم ماجد الشمراني حكم لقاء الأزرق والأهلي، وذلك عقب تعادل الفريقين بدون أهداف.

وكان لاعبو الهلال طالبوا الحكم بركلة جزاء للاعب صالح الشهري بعد تدخل عنيف عليه من اللاعب الصربي فيجسا لكن الحكم ماجد الشمراني ذهب إلى تقنية الفيديو وأقر باستكمال اللعب.

ماذا قال مدرب الهلال للحكم ؟

وقال مدرب الزعيم للحكم بعد نهاية اللقاء: “أنت ظلمتنا في ركلة جزاء، وذهبت لتشاهدها وتعلم أنها ركلة جزاء لكنك لست شجاعًا لاحتسابها”.

وعلى الفور كان رد فعل حكم مباراة الأهلي والهلال، هو إشهار البطاقة الصفراء في وجه لوشيسكو قبل خروجه من أرضية الملعب.

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