ماذا قدم مسعود أوزيل مع آرسنال؟

المواطن - مروة نبيل

غادر الألماني مسعود أوزيل صفوف آرسنال الإنجليزي بعد سنوات من اللعب بقميصه، ليبدأ رحلة جديدة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي فنربخشة التركي.

أوزيل إلى فنربخشة التركي:

وأعلن نادي فنربخشة التركي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الاثنين، عن تعاقده رسميًّا مع أوزيل، حيث وصل عبر طائرة خاصة قادمة من لندن، تمهيدًا لبدء مشواره مع فريقه الجديد.

وأعرب مسعود أوزيل عن سعادته بالانضمام إلى فنربخشة، الذي كان يُشجعه، مؤكدًا أنه حقق حلمه؛ ويأمل بمواصلة النجاحات مع زملائه في الفريق، فيما أكدت تقارير تركية أنه سيوقع على عقد يمتد لـ3 مواسم ونصف.

وأكدت تقارير صحافية إنجليزية، أن أوزيل اتفق مع إدارة نادي آرسنال على فسخ تعاقده رسميًّا، مقابل التنازل عن راتبه حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي، والذي يصل إلى 7 ملايين إسترليني، لينضم إلى فنربخشة في صفقة انتقال حر.

مسعود أوزيل مع آرسنال:

وانضم مسعود أوزيل صاحب الـ32 عامًا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال الإنجليزي عام 2013، قادمًا من ريال مدريد الإسباني في صفقة وصلت إلى 47 مليون يورو.

وتألق أوزيل صاحب الأصول التركية بقميص آرسنال تحت قيادة المدير الفني الفرنسي أرسين فينجر، قبل أن يرحل عام 2018، ليُعاني من تراجع المستوى والاستبعاد من قائمة الفريق، قبل أن يبتعد عن المشاركة نهائيًا منذ مارس 2020.

وتوترت علاقة مسعود أوزيل مع المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا منذ الموسم الرياضي الماضي، ولم يُشارك مع الفريق منذ مارس الماضي، قبل أن يتم استبعاده نهائيًّا من قائمة آرسنال هذا الموسم سواء المحلية أو الأوروبية.

ولعب النجم الألماني 254 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال، وساهم في تسجيل 121 هدف، حيث أحرز 44 هدفًا، وقام بصناعة 77 هدفًا، وحصد معه كأس الاتحاد الإنجليزي 3 مرات والدرع الخيرية مرة، وتأهل معه إلى نهائي بطولة الدوري الأوروبي عام 2019.

شارك الخبر