مارتينيز حزين لخروج الشباب من البطولة العربية

المواطن - مروة نبيل

أبدى نجم نادي الشباب، البرتغالي فابيو مارتينيز، حزنه لخسارة فريقه ضد الاتحاد، وتوديعه لمنافسات البطولة العربية “كأس محمد السادس للأندية الأبطال”.

مارتينيز حزين لخسارة الشباب:

وقال مارتينيز خلال تصريحاته لقناة “أبو ظبي الرياضية”، بعد مباراة الاتحاد ضد الشباب: “بدأنا المباراة بشكل جيد، وكنا الأفضل خاصة في الشوط الأول، لكن هذه هي كرة القدم”.

وشدد نجم نادي الشباب على أن تغيير مركزه في المباراة، جاء بطلب من المدرب البرتغالي بيدرو كايشينيا، مؤكدًا التزامه بالتعليمات والمكان الذي يطلب منه اللعب فيه.

وظهر فابيو مارتينيز بشكل مميز في مباراة الاتحاد خاصة خلال أحداث الشوط الأول، حيث نجح في هز الشباك من تسديدة صاروخية بعد 59 ثانية فقط، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الاتحاد يخطف التأهل لنهائي البطولة العربية:

ولعب نادي الاتحاد ضد الليوث على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في الشرائع، في إياب نصف نهائي البطولة، وانتهت المباراة بتحقيق النمور لفوز في الوقت القاتل بهدفين مقابل هدف، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وينتظر نادي الاتحاد، الفريق المتأهل من مواجهة الإسماعيلي ضد الرجاء البيضاوي المغربي لملاقاته في نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، علمًا بأن الفريق المصري فاز على أرضه ذهابًا بهدف دون رد.

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