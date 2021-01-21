مانشستر يونايتد يستعيد صدارة الدوري الإنجليزي بثنائية في فولهام

المواطن - محمد سمعه

استعاد فريق مانشستر يونايتد صدارة الدوري الإنجليزي، بعد الفوز على فولهام بنتيجة هدفين لهدف ضن مباريات الجولة الثامنة عشرة في الدوري الإنجليزي.

أحداث مباراة مانشستر يونايتد وفولهام:

وبدأ اليونايتد المباراة بضغط هجومي قوي ولكن دون جدوى، في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.

وتمكن فولهام من افتتاح النتيجة بإحراز الهدف الأول عبر اللاعب أديمولا لوكمان بالدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول.

وعاد اليونايتد سريعًا ونجح في إحراز هدف التعادل عبر اللاعب الأوروجوياني إدينسون كافاني بالدقيقة الحادية والعشرين.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني كشر فريق مانشستر يونايتد عن أنيابه ليُضيف الفرنسي بول بوجبا الهدف الثاني للشياطين الحمر بالدقيقة الخامسة والستين.

اليونايتد يستعيد الصدارة سريعًا من أنياب مان سيتي:

ولم يحدث أي جديد في المباراة لينتهي اللقاء بفوز اليونايتد بثنائية لهدف ووصول رصيده إلى 40 نقطة في المركز الأول في الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد فولهام عند 12 نقطة في المركز الثامن عشر.

يذكر أن مانشستر سيتي كان حقق فوزًا بثنائية دون رد على أستون فيلا، قبل مباراة مانشستر يونايتد وفولهام.

شارك الخبر