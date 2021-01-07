مان سيتي يُقصي اليونايتد ويواجه توتنهام بنهائي كأس الرابطة

المواطن - محمد سمعه

عبر مان سيتي إلى نهائي كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين، وذلك بعد الفوز على جاره مانشستر يونايتد بثنائية دون رد، وذلك في الدور نصف النهائي.

الشوط الأول من مباراة اليونايتد ومان سيتي:

وحاول فريق مانشستر سيتي خلال أحداث الشوط الأول، إحراز أي أهداف ولكن دون جدوى، في ظل تراجع دفاعي من لاعبي اليونايتد بجانب عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.

ولم يحدث أي جديد خلال الشوط الأول، لينتهي بالتعادل السلبي بين مانشستر يونايتد وجاره السيتي.

أحداث الشوط الثاني من المباراة:

وفي الشوط الثاني، واصل فريق مان سيتي ضغطه ليُحرز المدافع الإنجليزي جون ستونز الهدف الأول للسيتي بعد خطأ قاتل من حارس اليونايتد هندرسون بالدقيقة الخمسين.

وفي ظل سعي اليونايتد لإحراز هدف التعادل، تمكن البرازيلي فيرناندينيو من إحراز الهدف الثاني لـ مانشستر سيتي، ليعبر الفريق السماوي إلى نهائي كأس الرابطة بعد الفوز على اليونايتد بهدفين نظيفين.

يذكر أن السيتي سيواجه توتنهام المتأهل على حساب برينتفورد في نهائي كأس الرابطة يوم الأحد 25 أبريل المقبل، حيث كان من المفترض إقامة المباراة النهائية في فبراير المقبل، ولكنها أُجلت إلى إبريل سعيًا لتحسن الأوضاع في العاصمة البريطانية لندن بعد انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا المتحور، وذلك من أجل السماح للجماهير بالحضور للمباراة النهائية.

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