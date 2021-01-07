مايك بنس يدعو إلى الوقف الفوري لأعمال العنف بمقر الكونجرس

المواطن - متابعة

دعا نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، إلى الوقف الفوري لأعمال العنف الدائرة في مبنى الكابيتول بالعاصمة واشنطن، عقب اقتحام متظاهرين من أنصار الرئيس دونالد ترامب، لمقر الكونجرس.

وطالب بنس، في تغريدة على حسابه في تويتر، بضرورة احترام عناصر إنفاذ القانون ومغادرة المبنى على الفور، مؤكدًا أن الاحتجاج السلمي هو حق لكل أمريكي.

وأكد أن السلطات المحلية لن تتساهل مع الهجوم على مبنى الكابيتول، وستقوم بملاحقة المتورطين فيه قضائيًّا.

وقال بينس: “الاحتجاج السلمي هو حق لكل أمريكي، ولكن هذا الهجوم على مبنى الكابيتول لن يتم التسامح معه، وسيتم محاكمة المتورطين فيه إلى أقصى حد يسمح به القانون”.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد اختراق مؤيدي الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب للحواجز الأمنية المحيطة بمبنى الكابيتول.

وتجمع عشرات الآلاف من أنصار ترامب في محيط البيت الأبيض مطالبين بمراجعة نتائج انتخابات الرئاسة التي فاز فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن.

ثم توجه المحتجون إلى مبنى الكونجرس بالتزامن مع عقد مجلسي النواب والشيوخ جلسة مشتركة للمصادقة على نتائج التصويت في انتخابات الرئاسة.

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