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ما أقصى مدة للحصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا؟
يمكن في حال حدوث ظروف طارئة التأجيل قرابة 6 أسابيع

ما أقصى مدة للحصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا؟

2021/01/21
الساعة 10:10 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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ما أقصى مدة للحصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا؟ لقاح كورونا
المواطن - الرياض
العناوين الفرعية
1 تأجيل الجرعة الثانية 6 أسابيع:
2 لقاح كورونا والإصابة:

أوضح استشاري الأمراض الباطنية والمعدية الدكتور نزار باهبري، الموعد الأقصى للحصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا المُستجد بعد التطعيم بالجرعة الأولى.

تأجيل الجرعة الثانية 6 أسابيع:

وأكد باهبري في فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أنه يمكن للشخص تأجيل الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح بعد حصوله على الأولى في حال حدوث ظروف طارئة له قرابة 6 أسابيع.

لقاح كورونا والإصابة:  

وتابع أن الحصول على الجرعة الثانية لمن أصيب بـ كورونا بعد التطعيم بالأولى سيكون بعد 3 شهور، موضحًا أن الإصابة بالفيروس في تلك الحالة تكون بأعراض خفيفة.

وأعلنت وزارة الصحة، مساء أمس الأربعاء، إعادة جدولة إعطاء لقاح كورونا (كوفيد-19) لمن حصلوا على موعد الجرعة الأولى من لقاح “فايزر”.

وأوضحت وزارة الصحة أن إعادة جدولة إعطاء اللقاح تأتي بسبب تأخر الشركة الصانعة في التوريد إلى المملكة وجميع دول العالم التي تصدر لها اللقاح؛ بسبب إيقاف مصنعها للتوسع في خطوط الإنتاج.

 


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