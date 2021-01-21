ما أقصى مدة للحصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا؟

المواطن - الرياض

أوضح استشاري الأمراض الباطنية والمعدية الدكتور نزار باهبري، الموعد الأقصى للحصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا المُستجد بعد التطعيم بالجرعة الأولى.

إذا أخذت الجرعة الاولى من تطعيم الكرونا وحصل لي ظرف بعد ثلاث أسابيع متى أخر موعد اقدر أخذ الجرعة الثانيه ؟ وإذا بعد ما اخذت الجرعة الاولى وقبل الثانية لا سمح الله اصبت بكرونا متى اخذ التطعيم مرة أخرى ؟ pic.twitter.com/dRCVyfPXPp — نزار باهبري (@DrNezarB) January 20, 2021

تأجيل الجرعة الثانية 6 أسابيع:

وأكد باهبري في فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أنه يمكن للشخص تأجيل الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح بعد حصوله على الأولى في حال حدوث ظروف طارئة له قرابة 6 أسابيع.

لقاح كورونا والإصابة:

وتابع أن الحصول على الجرعة الثانية لمن أصيب بـ كورونا بعد التطعيم بالأولى سيكون بعد 3 شهور، موضحًا أن الإصابة بالفيروس في تلك الحالة تكون بأعراض خفيفة.

وأعلنت وزارة الصحة، مساء أمس الأربعاء، إعادة جدولة إعطاء لقاح كورونا (كوفيد-19) لمن حصلوا على موعد الجرعة الأولى من لقاح “فايزر”.

وأوضحت وزارة الصحة أن إعادة جدولة إعطاء اللقاح تأتي بسبب تأخر الشركة الصانعة في التوريد إلى المملكة وجميع دول العالم التي تصدر لها اللقاح؛ بسبب إيقاف مصنعها للتوسع في خطوط الإنتاج.

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