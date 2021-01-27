ما الفرق بين الهدية والرشوة؟

المواطن - الرياض

سلط أستاذ الفقه بكلية الشريعة في جامعة القصيم الدكتور خالد المصلح، الضوء على الفرق بين الرشوة والهدية اللتين قد يخطئ البعض في التفريق بينهما.



الفرق بين الرشوة والهدية:

وأوضح المصلح في حواره إلى برنامج يستفتونك المذاع على قناة الرسالة، أن الهدية هي ما تعطى توددًا وطلبًا للمودة والمحبة وصلاح العلاقة بين الأشخاص، وهي نوع من العطاء المادي بقصد التآلف والتراحم، كما جاء في الحديث النبوي “تهادوا تحابوا”.

وتابع أن الهدية قد تأتي في صورة غير جائزة، كأن يعطي الشخص هدية من أجل الحصول على وظيفة أو لإنجاز عمل، أو لإحقاق باطل أو إبطال حق، لكنها في هذه الحالة تكون رشوة.

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