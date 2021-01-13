ما فائدة الفول السوداني المغلي في الماء؟

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

أفاد باحثون في إمبريال كوليدج لندن، أن تناول الفول السوداني الذي تم غليه في الماء يمكن أن يقلل من خطر الحساسية.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، يؤدي غلي الفول السوداني لمدة 20 إلى 30 دقيقة إلى التخلص من بعض البروتينات التي يمكن أن تؤدي إلى استجابات قاتلة في كثير من الأحيان، والتي تبقى على سبيل المثال بعد التحميص.

فائدة الفول السوداني المغلي:

وبمجرد غلي المكسرات وتبريدها، يتم إطعامها تحت إشراف طبي لمن يعانون من حساسية الفول السوداني، وهذا بكميات صغيرة في البداية- بضع فتات كل بضعة أسابيع- ولكن يتم زيادتها إلى ستة إلى ثمانية فول سوداني كامل في المرة الواحدة على مدار عام.

ويعاني حوالي شخص واحد من كل 100 شخص في المملكة المتحدة من حساسية تجاه الفول السوداني.

وعندما يصل الجهاز المناعي مع بروتين الفول السوداني، فإنه يتعامل معه على أنه تهديد ويطلق كميات كبيرة من المواد الكيميائية المصممة لتخليص الجسم مما يعتقد أنه غاز خطير.

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