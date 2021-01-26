ما هو تسرب الأمعاء مرض نسليهان أتاغول ؟

المواطن - سعد البحيري

تزايدت التكهنات حول الحالة الصحية للفنانة التركية نسليهان أتاغول بطلة مسلسل ابنة السفير بعد إعلانها التوقف عن التمثيل مؤخرًا، وانسحابها من العمل الفني ذائع الصيت في المنطقة العربية بسبب إصابتها بمرض تسرب الأمعاء.

ما هو تسرب الأمعاء ؟

يشير مصطلح تسرب الأمعاء أو الأمعاء المتسربة إلى الإصابة بعدة أعراض هضمية مختلفة تشمل: الانتفاخ، الغازات، التشنجات الهضمية حساسية الغذاء وغيرها.

وتسبب هذه الحالة التهابًا مزمنًا في جميع أنحاء الجسم؛ مما يؤدي إلى مجموعة واسعة من الحالات، ومنها متلازمة التعب المزمن، والتهاب المفاصل الروماتويدي، والذئبة، والصداع النصفي، والتصلب المتعدد، ومع ذلك لا يوجد سوى القليل من الأدلة التي تدعم الادعاء القائل بتسبب متلازمة تسرب الأمعاء بهذه المجموعة الواسعة من الأمراض.

انسحاب نسليهان أتاغول

وكانت نسليهان أتاغول أعلنت رسميًا انفصالها عن مسلسل ابنة السفير بعد انتشار أخبار مرضها وحالة الإغماء التي تعرضت لها في موقع التصوير.

وفي مقطع فيديو لها قالت أتاغول إنها تحتاج فقط إلى الراحة ولم تعتزل التمثيل نهائيًا الأمر الذي زاد من محبة الجماهير لها حيث أدركوا أنها كانت تعاني بشكل كبير ومع ذلك كانت تواصل العمل في المسلسل.

وقالت الممثلة التركية المشهورة: “أشكركم على رسائلكم ودعمكم ودعواتكم وزياراتكم لي.. أنتم لطيفون ومراعون جدًا! كما ترون حالتي لا تعتبر سيئة، أنا بخير.. كنت بحاجة للراحة قليلًا، ولا أزال أحتاج لها.. لذلك سأرتاح لفترة. ولكنني بخير.”

وتابعت: “علاجي لا يزال مستمرًا، كلما ارتحت كلما أشعر بأنني أفضل”.

من هي نسليهان أتاغول

والمعروف أن Neslihan Atagül هي ممثلة تركية من مواليد 20 أغسطس 1992 في إسطنبول، ولدت لأب شركسي وأم بيلاروسية، اشتهرت في العالم الغربي والعربي بفضل أدوارها الدرامية في عدد من المسلسلات بما في ذلك دورها في مسلسل حب أعمى حيث قامت بدور ” نيهان” ومسلسل ابنة السفير حيث قامت بدور ” ناره”.

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