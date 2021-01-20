ما هو مصير زوجة بايدن الأولى؟

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

سيبدأ جو بايدن ولايته الأولى كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية اليوم الأربعاء، خلفًا للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية، سيؤدي بايدن اليمين الدستورية كرئيس للولايات المتحدة رقم 46 خارج مبنى الكابيتول الأمريكي.

تنصيب وسط إجراءات مشددة

في ضوء جائحة فيروس كورونا، سيتم تقليص حفل الافتتاح بحضور الحضور والحشود، وسيكون هذا الأمر محدودًا للغاية وستصبح أقنعة الوجه إلزامية.

وذكرت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية حضور ثلاثة رؤساء سابقين المؤتمر من بينهم باراك أوباما وبيل كلينتون وجورج دبليو بوش، ومع ذلك، ولن يحضر ترامب.

وبدلًا من ذلك، سيحضر نائب الرئيس مايك بنس الحفل، كما سيلقي بايدن خطاب تنصيبه يوم الأربعاء، داعيًا فيه إلى الوحدة الوطنية بعد الفترة المضطربة لسلفه الجمهوري.

كما ستؤدي نائبة الرئيس المُنتخبة كامالا هاريس اليمين، لتصبح أول امرأة أمريكية من أصل أسود وآسيوي تتولى هذا المنصب.

وستقام عروض موسيقية من ليدي غاغا وجينيفر لوبيز وغارث بروكس خلال الحفل، حيث سيقدم العديد من الفنانين بما في ذلك بروس سبرينغستين وجون ليجند وجوستين تيمبرليك عروضًا افتراضية.

ومن المتوقع أن تكون السيدة الأمريكية الجديدة جيل بايدن بجانب زوجها خلال حلف اليمين، ولكن جيل لم تكن زوجة بايدن الأولى بل زوجته الأولى كانت تدعى نيليا هانتر.

من هي جيل السيدة الأمريكية الأولى؟

تعتبر زوجة بايدن الحالية هي الأستاذة الدكتورة جيل بايدن، وقبل زواجها من بايدن في عام 1977، كانت جيل متزوجة من لاعب كرة قدم جامعي سابق يدعى بيل ستيفنسون، وانفصل الزوجان في عام 1974 وطلقا في مايو 1975، والتقت بايدن في موعد غرامي عندما كانت في الكلية وكان عضوًا في مجلس الشيوخ.

ماذا حدث لنيليا هانتر؟

قبل زواج بايدن من جيل، كان الرئيس الديمقراطي المنتخب حديثًا متزوجًا من امرأة أخرى، هوي نيليا هانتر، والتقى بها في الجامعة حيث كانت طالبة جامعية في جامعة سيراكيوز وكان طالبا في جامعة ديلاوير.

بعد حصوله على درجة البكالوريوس من ولاية ديلاوير، انتقل بايدن إلى كلية الحقوق في سيراكيوز.

وحصلت نيليا على درجة الماجستير في اللغة الإنجليزية وقامت بتدريس الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.

تزوج الزوجان في 27 أغسطس 1966 عندما كان مسجلًا في كلية الحقوق، ولقد واجهوا ترددًا من والدي نيليا قبل زواجهما بسبب ميول بايدن الدينية الكاثوليكية، ولدى بايدن من نيليا ثلاثة أطفال، وهم جوزيف وروبرت هانتر ونعومي كريستينا.

بعد عام واحد، تحدى بايدن البالغ من العمر 30 عامًا المرشح الجمهوري الحالي كالب بوجز للحصول على مقعد في ولاية ديلاوير في مجلس الشيوخ الأمريكي، وفاز بالسباق في نوفمبر 1972.

بعد شهر، كان السناتور المنتخب في واشنطن العاصمة يجري مقابلات مع الموظفين عندما علم أن زوجته وابنته قد ماتوا.

وقُتلت نيليا ونعومي البالغة من العمر عامًا واحدًا في حادث سيارة أثناء التسوق في عيد الميلاد في هوكيسين بولاية ديلاوير.

واصطدمت عربتها بجرار مقطورة عندما خرجت من تقاطع، ونجا ابنا الزوجين بو وهنتر من الحادث وتم نقلهما إلى المستشفى حيث عولج بو من كسر في الساق وجروح أخرى وتم علاج هانتر من كسر بسيط في الجمجمة وإصابات أخرى في الرأس.

فكر بايدن في الاستقالة لرعاية أبنائه، ولكن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ في ذلك الوقت مايك مانسفيلد أقنعه بعدم القيام بذلك.

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