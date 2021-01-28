ما هي أيام العجوز وسر التسمية؟

المواطن - الرياض

قال أستاذ المناخ في جامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند، إن هناك سببًا وراء مجيء موسم “بياع الخبل عباته” في موعد مختلف كل عام وليس في موعد ثابت، موضحًا معنى أيام العجوز وسبب تسميتها.

بياع الخبل عباته:

وأوضح المسند في تصريحات إلى قناة روتانا خليجية، أن التقلبات الجوية وأحوال الطقس لا تسمحان بتحديد أيام معينة، ولهذا قد يأتي بياع الخبل عباته في شهر فبراير، وقد نشهد أيامًا دافئة في شهر يناير نرتدي معها ثيابًا صيفية.

أيام العجوز:

وبالنسبة إلى المقصود بـ “أيام العجوز”، فقال إنها تعني الأيام الأخيرة من شهر فبراير المقبل وهي أيام تكون باردة، موضحًا أنها سميت بهذا الاسم لأن العجائز كانت تكرهها لشدة بردها وخوفها من أن تهلكها، وقيل إنها تأتي في عجز الشتاء.

وتابع: ذُكر أيضًا أن عجوزًا حذرت قومها من أن موسم البرد لم ينته ونصحتهم ألا يجزوا أصواف أغنامهم لكنهم لم يسمعوا نصيحتها.

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