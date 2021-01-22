ما هي خدمة البث السحابي التي وصلت السعودية وفيمَ تستخدم ؟

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

أعلنت شركة نيفيديا جي فورس، اليوم، أنها ستقدم خدمة البث السحابي GeForce Now إلى السعودية، جنبًا إلى جنب مع تركيا وأستراليا، وستكون الخدمة متاحة في المملكة في وقت لاحق من هذا العام.

لأول مرة في السعودية:

وحسبما ذكر موقع تيك رادار، تسمح خدمة البث السحابي GeForce Now، الذي تم طرحه للجمهور في فبراير من العام الماضي، للمستخدمين بلعب ألعاب Steam أو Epic Games Store أو UPLAY على أي جهاز دون الحاجة إلى جهاز كمبيوتر.

وتعتبر شركة زين السعودية هي مشغل الاتصالات الشريك لدعم خدمة GeForce Now في البلاد، وتهدف إلى تقديم ألعاب الكمبيوتر عالية الجودة بزمن انتقال منخفض باستخدام برنامج الألعاب السحابية من نيفيديا وخوادمها التي تدعم RTX.

ويمكن الوصول إلى GeForce Now من عدد من الأجهزة المختلفة، بما في ذلك الكمبيوتر المحمول أو أجهزة Mac أو SHIELD TV أو أجهزة Android.

مواصفات خاصة لتطبيقها:

وتعتبر تلك التقنية مبشرة بشكل خاص لمحبي الألعاب، فتلك الخدمة بإمكانها نقل ألعاب الواقع الافتراضي إلى مستوى جديد، غير أن متطلبات عرض النطاق الترددي للاتصال تشكل تحديًا كبيرًا لهذه التقنية فتلك الخدمة تحتاج أداءً حاسوبيًّا أقوى بعشر مرات لتوليد عدد كافٍ من البكسلات واللقطات لكل ثانية.

كما تقدم تلك الخدمة تجربة واقع افتراضي مذهلة مع قدرتها على خفض عدد البتات المرسلة على الشبكة لكل ثانية، وتعد تلك التقنية قابلة للتطبيق في جميع المجالات التي تستخدم البيانات ثلاثية الأبعاد وعدد الواقع الافتراضي، ويتعاون الباحثون حاليًّا مع شركة تصنيع الرقاقات كوالكوم لتوظيف نتائج أبحاثهم في تطبيقات تجارية.

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