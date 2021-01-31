ما هي هواتف آيفون التي ستتمتع بتحديث أبل الجديد؟

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

من شبه المؤكد أن التحديث الكبير القادم إلى أجهزة آيفون الخاصة بشركة أبل حول العالم سيُطلق عليه iOS 15، وهناك توقعات أن يتم الإعلان عن كل شيء عنه في مؤتمر WWDC 2021 لشركة أبل والمتوقع عقده في يونيو من هذا العام.

وحسبما ذكر موقع تيك رادار، لا يُعرف سوى القليل عن iOS 15، ولكن عددًا من التسريبات أوضحت اقتراحات حول ما إذا كان يمكن لجهاز آيفون الخاص بالمستخدم سيكون قادرًا على تحميل هذا الإصدار الجديد، وكان كل هاتف آيفون قادرا على تنزيل iOS 13 وأيضًا iOS 14 الذي تم إصداره في عام 2020 قبل الكشف عن سلسلة IOS 14.1 وهو الإصدار الأحدث والذي جاء مع هاتف آيفون 12.

وفي هذا التقرير نرصد الهواتف التي يمكنها التمتع بالتحديث الجديد الخاص بآيفون والأجهزة التي لن تتمكن من تحميل التحديث:

هواتف لن تستطيع تحميل تحديث أبل:

إذا كنت تمتلك iPhone 6S أو iPhone 6S Plus أو iPhone SE الأصلي، فلن يتمكن مستخدموه من ترقية هواتفهم إلى iOS 15، وكانت ترقية iOS 14 متاحة على هذه الأجهزة الثلاثة، لكن هذا في حد ذاته لم يكن متوقعًا، حيث توقع الكثيرون أن أبل ستسقط الدعم لهذه الأجهزة في تحديثها لعام 2020.

على الرغم من عدم تأكيد ذلك، فمن المنطقي أن تتخلى أبل عن دعم هذه الأجهزة القديمة حيث سيكون عمرها أكثر من خمس سنوات بحلول الوقت الذي يصل فيه نظام التشغيل iOS 15 وبعضها أقدم من ذلك.

هواتف ستتمكن من الاستمتاع بتحديث أبل:

ولا يعني التحول إلى iOS 15 أن تلك الهواتف ستكون عديمة الفائدة، ولكن إذا كان المستخدم يبحث عن أحدث الميزات والتحديثات الأمنية، فسيحتاج إلى التبديل إلى هاتف ذكي أكثر حداثة من أبل أو بديل له.

وبالنسبة لهواتفiPhone 7 أو أي هاتف من أبل تم إصداره بعد عام 2017، فمن المحتمل أن يكون قابلًا للتحديث الجديد من قبل iOS 15، ولكن ليس هناك ضمان لذلك في الوقت الحالي، وينتظر التأكيد الرسمي من أبل.

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