متحدث الصحة : تأجيل الجرعة الأولى من لقاح كورونا لمن لديه موعد مسبق

المواطن - الرياض

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي تأجيل مواعيد الجرعة الأولى من لقاح كورونا لمن لديه موعد مسبق.

موعد الجرعة الأولى من لقاح كورونا

وقال متحدث الصحة إنه يمكن معرفة الموعد الجديد من خلال الرسالة النصية المرسلة أو عبر تطبيق صحتي.

وأوضح أنه :” إذا كان لديكم موعد “الجرعة الثانية” ولم تصلكم رسالة نصية بتغيير الموعد، نرجو الحضور في نفس الموعد المسبق الظاهر في تطبيق صحتي.”

وكانت وزارة الصحة أعلنت إعادة جدولة إعطاء لقاح كورونا (كوفيد-١٩) لمن حصلوا على موعد الجرعة الأولى من لقاح “فايزر” بسبب تأخر الشركة الصانعة في التوريد إلى المملكة وجميع دول العالم التي تصدر لها اللقاح، بسبب إيقاف مصنعها للتوسع في خطوط الإنتاج.

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