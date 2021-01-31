متحدث الصحة: رصدنا أمورًا مقلقة يجب التعامل معها بأعلى مستويات الحذر

المواطن - الرياض

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أنه تم مؤخرًا رصد بعض الأمور المقلقة التي يجب التعامل معها بأعلى مستويات الحذر فيما يتعلق بالتهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية.

تطبيق الإجراءات الاحترازية

وقال متحدث الصحة خلال المؤتمر الصحفي اليوم إن الجميع يلاحظ أن العديد من الدول بدأت تعيد الإغلاق العام وإعلان حالات الطوارئ الصحية مع الشكوى من الضغط على مرافق الدولة الصحية وما يستتبعه ذلك من أزمات.

وتابع متحدث الصحة : إذا التزمنا بتطبيق الإجراءات الاحترازية مثل ارتداء الكمامات والالتزام بالمسافات الآمنة وتجنب التجمعات المخالفة، وغيرها من الأمور الوقائية سنكون في مأمن صحي بإذن الله.

حالات كورونا في السعودية

وكشفت وزارة الصحة اليوم عن تعافي (574) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (359573) حالة.

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (2126) حالة من بينها (362) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (368074) حالة، توفي منهم (6375) حالة.

وكانت الفترة الأخيرة شهدت زيادة في عدد حالات كورونا الجديدة، وكذلك في عدد الحالات الحرجة؛ ما دفع المسؤولين في وزارة الصحة والجهات المختصة للتحذير من مخالفة التعليمات تجاهل تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وزير الصحة يحذر من التهاون

وكان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة حذر أكثر من مرة من خطورة التساهل وعدم التعاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وقال وزير الصحة إن هذه الفترة التي نعيشها صعبة جدًا ويتحتم على الجميع التعامل بجدية مع مستجدات الجائحة والحرص على الالتزام بالاحترازات الصحية وبالأخص لبس الكمامة، والتباعد الاجتماعي ونظافة اليدين وعدم المصافحة، التي جميعها تسهم – بإذن الله – وبشكل كبير في الوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، سائلًا الله أن يحفظ الجميع ويديم عليهم نعمة الصحة والعافية.

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