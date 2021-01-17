متحدث الصحة : قرابة 300 ألف جرعة من لقاح كورونا بلا أعراض جانبية

المواطن - حسن عسيري - الرياض

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي إن الذين تلقوا لقاح كورونا كوفيد – 19 بلغ عددهم حتى الآن ما يقارب 300 ألف شخص، مؤكدًا أن اللقاح هو المفتاح والسلاح القوي الذي سيجعلنا في أمن صحي بإذن الله.

أولوية الحصول على لقاح كورونا

‏وأبان الدكتور محمد العبدالعالي بأن أهلية الحصول على لقاح كورونا ستكون أولًا للمواطن والمقيم ممن لديهم رقم هوية وطنية أو رقم إقامة ساري المفعول، ومن خلال تطبيق صحتي‏ لافتًا أنه لم يتم رصد أي أعراض جانبية للقاح حتى الآن

ونوه المتحدث الرسمي لوزارة الصحة إلى أن مؤشرات تسجيل الحالات المؤكدة وحالات التعافي والحالات الحرجة في المملكة تسير نحو الإيجابية والانحسار.

حالات كورونا الجديدة

وأضاف د. العبدالعالي أنه تم تسجيل 176 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (364929) حالة، من بينها (1919) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (319) حالة حرجة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد، مبينًا أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (356687) حالة بإضافة (146) حالة تعافٍ جديدة.

كما بلغ عدد الوفيات (6323) حالة، بإضافة (5) حالات وفاة جديدة، رحمهم الله جميعًا.

ونوه أن الخدمات الصحية لاتزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، حيث قامت مراكز تأكد بإجراء 6393560 مسحة، وقدّمت عيادات تطمن خدماتها لـعدد 1820930 مراجع، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية لـعدد 26026390 عبر مركز 937 كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (11668932) فحصًا مخبريًا دقيقًا.

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